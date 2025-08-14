El calor sigue sin dar tregua: las altas temperaturas ponen en alerta a 16 comunidades

Los detalles La ola de calor que afecta al país desde el pasado 3 de agosto podría traer temperaturas de hasta 45º en algunas zonas del territorio.

El puente de agosto de 2025 estará marcado por una intensa ola de calor que afecta a toda España desde el 3 de agosto, con temperaturas que alcanzarán los 40º. Los ciudadanos buscarán refugio en playas y piscinas para combatir el calor, mientras que al menos 15 comunidades estarán en alerta amarilla o naranja. Ciudades como Córdoba, Murcia, Zaragoza y Sevilla podrían superar los 43º, convirtiendo agosto en uno de los más calurosos de los últimos años. El calor continuará durante el fin de semana, complicando las labores de extinción de incendios en diversas zonas del país.

A la sombra, hidratados y buscando playas o piscinas. El puente de agosto de este 2025 estará marcado por una intensa ola de calor que acompaña al país desde el pasado día 3, motivo por el que la población deberá mantenerse alerta ante las altas temperaturas que alcanzarán los 40º.

Los ciudadanos comenzarán sus vacaciones en busca del lugar más frío o el mejor sitio en la arena del mar para soportar este sofocante calor. Todo el país se verá este jueves afectado por máximasde 40-41º y mínimas nocturnas que apenas bajarán de los 22º. De esta manera, al menos 16 comunidades estarán en alerta amarilla o naranja: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana, según Aemet.

Algunas ciudades como Córdoba, Badajoz, Murcia, Zaragoza o Sevilla podrían superar incluso los 43º. Con estos datos, agosto se está convirtiendo en el más caluroso de los últimos años. Una de las culpables ha sido la ola de calor que llegó al país el pasado 3 de agosto y que ha ido ampliándose en varias ocaciones. Por su parte, la Aemet aseguró que esta se alargaría durante toda la semana.

Asimismo, zonas norteñas como Bilbao, Oviedo o San Sebastián no se quedarán atrás y alcanzarán temperaturas de más de 40º este viernes, día que comienza el esperado puente de agosto en el que muchos dan el pistoletazo de salida a sus vacaciones. A lo largo del día festivo nacional se recogerán máximas de 43 grados por un tiempo anticiclónico con gran predominio del sol.

Aunque parece casi imposible, el calor irá a más el sábado y es que incluso el valle del Guadalquivir podría reigistrar los 43, 44 o hasta 45 grados, mientras que territorios como el Cantábrico notarán un descenso de unos 10º al llegar la noche.

Durante el domingo, la operación retorno también contará con unas temperaturas sofocantes que no cambiarán mucho de los días anteriores, por lo que el fin de semana y puente se convertirá en uno de lo más calurosos de los últimos años. Además, la entrada de bajas presiones podría causar alguna que otra tormenta.

Esta ola de calor nada está ayudando a las labores de extinción que se están desarrollando a lo largo del país por los numerosos incendios que azotan diferentes ciudades, fuegos por los que las autoridades piden extrema precaución.