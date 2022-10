La quinta temporada de 'The Crown' llegará a Netflix el 9 de noviembre, mientras que el rodaje de la sexta sigue su curso después de un breve parón por la muerte de la Reina Isabel II. De hecho, a primeros de septiembre, el Paseo de Gracia de Barcelona se había transformado en una calle de París para el rodaje de los momentos previos y posteriores al accidente mortal de Lady Di y Dodi Al -Fayed. La escena finalmente se rodará dentro de dos semanas, tal y como ha publicado Deadline, con Elizabeth Debicki en el papel de Diana de Gales, Dominic West como Carlos de Inglaterra y Khalid Andadla interpretando a Dodi Al-Fayed, la última pareja de Lady Di.

Tal y como han reconocido fuentes del equipo de 'The Crown', entre ellos hay una sensación de "cierta ansiedad" conforme se acerca el momento de rodar la trágica escena. Y eso a pesar de que, como ha dicho en varias ocasiones el creador Peter Morgan, no se va a grabar el momento del accidente en sí, sino únicamente el momento previo y los posteriores. Es decir, desde que la princesa Diana y Dodi Al-Fayed salen del Hotel Ritz de París y se montan en el coche seguidos por una nube de paparazzi y después la escena del embajador británico en Francia iniciando todos los trámites en el Ministerio de Asuntos Exteriores y haciendo frente a todas las consecuencias institucionales de la tragedia.

Como recordatorio, el accidente se produjo el 31 de agosto de 1997 cuando Diana y su novio Dodi Al-Fayed viajaban en los asientos traseros de un Mercedes que conducía el agente de seguridad del Ritz, Henri Paul. En el asiento del copiloto estaba Trevor Rees-Jones, asesor de seguridad de Mohamed Al-Fayed, padre de la pareja de Diana. El vehículo chocó contra otro vehículo en el túnel el Puente del Alma de París. Rees-Jones fue el único superviviente. Dodi Al-Fayed y el conductor murieron en el acto, mientras Diana de Gales estaba viva cuando fue rescatada, pero murió cuatro horas después.

La quinta y la sexta, las temporadas más tumultuosas

Con la quinta temporada, va a dar comienzo la época más complicada para la reina Isabel II (que será interpretada por Imelda Staunton) y, en general, para la monarquía británica. Los nuevos episodios entran en la década en la que se divorciaron los tres hijos de la monarca. Siendo los más sonados los del príncipe Carlos y la princesa Diana y del príncipe Andrés y Sarah Ferguson. En esa época tuvo lugar la famosa entrevista del periodista Martin Bashir a Diana de Gales en la que ella confesaba que "en su matrimonio siempre fueron tres", confirmando la relación de Carlos con Camilla Parker Bowles, ahora reina consorte. El príncipe Guillermo y también su hermano Harry han expresado en más de una ocasión su malestar por la entrevista que llegó a ser investigada por malas prácticas y por la que incluso la BBC llegó a pedir disculpas. Por lo que ha trascendido, Guillermo ha expresado su consternación por el hecho de que la serie vaya a dedicar un capítulo de la quinta temporada a recrear la entrevista.

Lo más probable es que el malestar con algunos de los episodios de la quinta temporada de 'The Crown' se extiendan a Carlos III, que en su poco tiempo de mandato ya ha mostrado su carácter en diferentes ocasiones. No sería la primera vez que se da a conocer el malestar de la monarquía británica con la serie que a pesar de ser una ficción refleja con gran exactitud la historia del reinado de Isabel II. De hecho, como ya contamos aquí, recientemente se supo que la monarca veía 'The Crown' los domingos en un proyector y que el príncipe Harry llegó a bromear con el actor Matt Smith llamándole abuelo, porque efectivamente el actor interpretaba a su abuelo, el ya fallecido duque de Edimburgo.