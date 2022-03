Netflix, la plataforma creada por Reed Hastings en 1997, fue fruto de un cabreo de su dueño. Hastings tuvo que pagar 40 dólares por devolver muy tarde una cinta de vídeo a la famosa (y ya extinta) cadena de videoclubs, Blockbuster. Desde entonces, este gigante audiovisual ha obtenido más de 200 millones de suscriptores en todo el mundo, estando disponible en casi 200 países.

Además de la inmensa cantidad de títulos disponibles, Netflix ha conseguido el prestigio necesario con sus ficciones en serie para ganar más de 40 premios Emmy. Aunque se estima que el 51% de sus usuarios no pagan el servicio, sino que comparten la cuenta o usan las claves de otras personas, el consumo de la plataforma es abrumador. El 8% del consumo de vídeo en todo el planeta pertenece a Netflix. Con una posición tan importante, es normal que haya cientos de series en su catálogo. Nosotros vamos a redondear la cifra y os dejamos las 30 mejores para que las tengáis a mano por si un día no sabéis qué ver y hay alguna (o algunas) que se os han escapado. Van por orden alfabético...

'Atípico'

Temporadas: 3

Esta es una historia sobre el paso a la edad adulta, pero con un giro de tuerca muy interesante. Está protagonizada por Sam (Keir Gilchrist), un chico de 19 años con un trastorno del espectro autista que busca el amor y la independencia. Mientras él emprende un divertido y emotivo viaje en pos del autoconocimiento, sus familiares también tienen que asumir y asimilar los cambios en sus respectivas vidas. Y todos se enfrentan al tema central de la serie: ¿qué significa realmente ser normal?

'Black Mirror'

Temporadas: 5

‘Black Mirror’ es una serie antológica que incide en nuestra desazón colectiva con respecto al mundo moderno. Cada episodio es una historia independiente, un relato ácido e inquietante sobre la paranoia tecnológica actual. Uno de sus episodios más recordados es 'Bandersnatch', un capítulo al más puro estilo de los libros 'Elige tu propia aventura' en el que el espectador tenía la potestad, a través del mando, de decidir el destino del episodio y modificar los giros más trascendentales.

'Bojack Horseman'

Temporadas: 6

Es, sin discusión, la mejor serie de animación que tiene la plataforma. Se trata de la historia de BoJack, un caballo que fue la estrella de televisión de los 80 de una serie familiar, pero que ahora ha caído en desgracia, nadie le contrata y vive en su mansión de Beverly Hills sumido en una continua nube de depresión y borrachera. Sus primeras temporadas se caracterizan por tener grandes dosis de humor inteligente y, a veces, grosero, pero a medida que van discurriendo los episodios, la serie se torna en una radiografía de la depresión tan indispensable como brillante.

'Cobra Kai'

Temporadas: 4

Una serie para los nostálgicos de los 80. La historia de 'Cobra Kai' es una continuación de 'Karate Kid'. Es una de las más vistas de la plataforma y tiene lugar 30 años después del Campeonato de Kárate de All Valley de 1984 (el clímax de la primera parte), y supone la continuación del conflicto ineludible entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka), el archienemigo de LaRusso en la primera película y que ahora se torna en protagonista de esta secuela tardía.

'Dark'

Temporadas: 3

Es una de las mejores series de ciencia-ficción de la última década y, sin duda, la que mejor trata e hila la problemática de los viajes en el tiempo. Con uno de los finales más brillantes de los últimos años, 'Dark' sigue las secuelas de la desaparición de un niño que expone los secretos y las conexiones ocultas entre cuatro familias mientras desentrañan lentamente una siniestra conspiración que abarca tres generaciones y que puede acabar con el universo y con el continuo espacio-tiempo.

'El juego del calamar'

Temporadas: 1

Ha sido el gran bombazo de la pasada temporada. Totalmente inesperada, esta serie surcoreana tiene el honor ahora mismo de ser la más vista en la historia de la plataforma. Según la plataforma, más de 110 millones de espectadores vieron la serie en los primeros 28 días desde su estreno. La trama que enganchó a medio planeta podría resumirse en que 456 personas en riesgo de exclusión y con serios problemas económicos reciben una misteriosa invitación para participar en un juego. 456 concursantes de toda clase y condición que acaban encerrados en un lugar secreto donde deben competir en varios juegos para ganar más de 38 millones de euros. Se trata de varios juegos infantiles tradicionales coreanos pero con un girito muy peligroso: los que no pasen el juego, mueren.

'Fauda'

Temporadas: 3

Es el exponente más destacado de las series procedentes de Israel que ha cosechado más éxito fuera de sus fronteras. La ficción se centra en un veterano agente israelí que vuelve al servicio activo en busca de un luchador palestino que creía muerto. Pero lo que no esperaba de ninguna de las maneras es que con esta caza pone en marcha una serie de eventos caóticos.

'Gambito de dama'

Temporadas: Miniserie

Es uno de los títulos más famosos de la plataforma ahora mismo, el que terminó de otorgarle fama y notoriedad a su protagonista Anya Taylor-Joy, y el que mostró el ajedrez como algo más que un juego de estrategia. La serie está basada en la novela de Walter Tevis. Después de ser abandonada en un orfanato de Kentucky a finales de los años 50, la joven Beth Harmon descubre que posee un talento extraordinario para el ajedrez mientras se va haciendo adicta a los tranquilizantes que el Estado prescribe a los menores como sedante. Beth se convierte en una paria decidida a demoler las tradicionales barreras que rodean el mundo del ajedrez profesional, dominado desde siempre por los hombres.

'GLOW'

Temporadas: 3

Fue cancelada antes de darle un final pero esta serie se ha reivindicado como un verdadero soplo de aire fresco en el catálogo de Netflix. Ambientada en los años 80, varias chicas sin nada que perder se enrolan en un proyecto con poco futuro: un formato televisivo de lucha libre femenina. El escaparate del programa sirve para ver las descacharrantes interacciones de sus protagonistas mientras su director, un realizador de cine en horas bajas, hace lo que puede por encajar las piezas y crear un programa que reviente el audímetro. Un programa en el que nadie cree, ni siquiera él. 'GLOW' es una serie magnífica para hablar del empoderamiento femenino en una época en la que ese término todavía no existía.

'Grace & Frankie'

Temporadas: 6

Jane Fonda (Grace) y Lily Tomlin (Frankie) son dos mujeres cuyas vidas dan un súbito vuelco cuando sus maridos, interpretados por Martin Sheen (Robert) y Sam Waterson (Sol), les confiesan que son gays y las dejan para estar juntos. Enemigas dialécticas y cómplices al mismo tiempo, entre las dos se creará un vínculo que les permitirá afrontar juntas un futuro incierto y descubrir una nueva definición de "familia" entre risas, lágrimas y un surtido cóctel de sustancias para mantener el buen humor.

'House of cards'

Temporadas: 6

Hablemos primero del incómodo elefante en la habitación que existe alrededor de esta serie. Sin contar con el escándalo que se generó en torno a la figura de Kevin Spacey y de su decepcionante final, la serie es imprescindible. Ya no solo por las dos magistrales interpretaciones de Spacey y de Robin Wright, sino por esa radiografía dura, siniestra y sin edulcorar de los vericuetos y los chanchullos en torno al Capitolio y la Casa Blanca estadounidenses. Todo vale para amasar poder. Todo vale para llegar a él. El matrimonio Underwood lo lleva a sus últimas consecuencias.

'La casa de papel'

Temporadas: 5

Son los ladrones más famosos de la historia de las series. Solo si has estado en una cueva en los últimos 5 años no te sonarán los apodos de Tokio, Nairobi o Denver. Hasta la llegada de 'El juego del calamar' era la serie de Netflix más vista en todo el planeta. La mezcla de tensión, amistad, giros locos de guion y el robo más ambicioso jamás planeado, primero a la Casa de la Moneda y luego al Banco de España, han atrapado a millones de espectadores en todo el mundo.

'La maldición de Hill House'

Temporadas: 1

Versión moderna de la legendaria novela homónima de Shirley Jackson. Narra la historia de cinco hermanos que crecieron en la casa encantada más famosa de Estados Unidos y que, ya de adultos, se reúnen con motivo del suicidio de su hermana menor, y se ven obligados a enfrentarse a los fantasmas del pasado. Fantasmas que acechan sus mentes y que se esconden en las sombras de la emblemática casa.

'Lucifer'

Temporadas: 6

Adaptación del personaje creado por Neil Gaiman en 'The Sandman' (serie que está desarrollando también Netflix, por cierto). La ficción gira en torno a Lucifer Morningstar (Tom Ellis), el mismísimo Diablo que, cansado de la monotonía del inferno, lo abandona y lo sustituye por Los Ángeles, un lugar mucho más divertido donde dirige su propio club nocturno y acaba convirtiéndose en asesor de la policía angelina. Es una serie que fue de menos a más hasta el punto de llegar a tener capítulos absolutamente indispensables que abrazaban géneros como el musical y el noir de los años 40.

'Master of None'

Temporadas: 3

"Encanto, humor y corazón". Así es como muchos resumían esta serie en la que Dev (Aziz Ansari), un actor hindú de 30 años, intenta hacerse camino en la vida en la dura y mastodóntica ciudad de Nueva York. Esta es otra de las series que ha tenido que reinventarse tras salir a la luz los escándalos sexuales de su creador y protagonista. En su día se ganó los elogios de la crítica y el público por su habilidad para retratar la diversidad con total naturalidad, cachondearse del racismo y de los problemas del día a día.

'Mindhunter'

Temporadas: 2

Cualquier título que esté bajo la batuta de David Fincher merece la atención de cualquiera. 'Mindhunter' está basada en hechos reales y se adentra en la psique de los asesinos más sanguinarios de la historia de los Estados Unidos. Ficher teje una radiografía de la forma de pensar de criminales como Charles Manson. Los agentes del FBI Holden Ford y Bill Tench analizan más a fondo todavía las mentes de quienes han perpetrado estos actos inimaginables. Con la ayuda de la psicóloga Wendy Carr, aplican sus innovadoras técnicas de análisis conductual para dar caza a los asesinos en serie más tristemente célebres.

'Muñeca rusa'

Temporadas: 1

A puntito de estrenarse su 2ª temporada, esta serie arrancaba con su protagonista (Natasha Lyonne) viviendo un permanente día de la marmota en el que todo se reinicia. No importa lo que hiciese, con quién lo hiciese o cómo lo hiciese. El resultado siempre es el mismo: su absurda muerte. Pero a medida que le va cogiendo el tranquillo a eso del bucle temporal, empieza a ver que hay cosas sospechosas que no encajan e intentará aferrarse a ese hilo para romperlo. La serie fue un soplo de aire fresco que aunaba humor con una fórmula adictiva en la que siempre quieres saber cuál va a ser el siguiente paso por evitar una muerte segura.

'Narcos'

Temporadas: 3

Fue uno de los primeros pelotazos de Netflix. La serie se hizo tan famosa que hasta llegó a protagonizar una polémica campaña publicitaria en la Puerta del Sol de Madrid. De repente, la frase "plata o plomo" se hizo famosa en medio mundo. La culpa la tuvo esta serie que, por otra parte, sigue siendo una de las mejores del catálogo. Por si a alguien le pilló fuera del planeta cuando se estrenó, narra la historia real de uno de los los capos del narcotráfico más famosos y peligrosos del mundo a finales de la década de los 80: Pablo Escobar. Haciéndole frente, dos agentes de la DEA de los Estados Unidos que intentaban darle caza y los esfuerzos de un gobierno desbordado para mantener el orden y hacer frente al cártel de Medellín en un brutal y sangriento conflicto. La serie tuvo tanto éxito que dio pie a un spin-off que dura todavía hoy y en el que se cuenta la historia de otros cárteles famosos del narcotráfico sudamericano.

'Orange is the New Black'

Fecha de estreno:

Temporadas: 7

Otra de esas series que trajeron prestigio a la plataforma. No en vano ganó varios premios del Sindicato de Actores y también unos cuantos Emmy. La serie está basada en el libro autobiográfico de Piper Kerman, 'Orange is the new black: crónica de mi año en una prisión federal de mujeres'. Las historias de estas presidiarias engancharon mucho a la audiencia durante sus siete temporadas.

'Ozark'

Temporadas: 4

La historia de la familia Byrde es sinónimo de tensión. Martin Byrde (Jason Bateman) es un asesor financiero que trabaja para un cártel de la droga mexicano. Pero claro, algo sale mal y le toca irse a una remota zona del estado de Misuri, a los Ozarks, una aparente zona recreativa veraniega de ensueño. Su misión allí será la de blanquear todo el dinero posible para el cártel y conseguirlo a tiempo porque su vida y la de su familia están amenazadas. Pero la empresa se antoja mucho más difícil a cada episodio que pasa. La historia se va enredando en un ejercicio tremendo de tensión en los que, cuando ya parece imposible, las apuestas y el riesgo vuelven a subir.

'Peaky Blinders'

Temporadas: 5

Esta serie está considerada como una de las más importantes de los últimos 10 años. Su protagonista, Thomas Shelby (Cillian Murphy) es el violento líder de una banda muy conocida; un jefe del crimen organizado dispuesto a llegar a lo más alto cueste lo que cueste.

'Sense8'

Temporadas: 2

En su día fue anunciada a bombo y platillo por ser la nueva creación de las hermanas Wachowski. Aun con todo, la serie fue cancelada al final de su segunda temporada pero su fenómeno fan fue tan tremendo que obligaron a recular a la plataforma y sacar una película que cerrase la historia y atase todos los flecos. El argumento gira en torno a 8 jóvenes que comparten un vínculo. Son capaces de sentir lo que sienten sus compañeros e influir en ellos aunque estén separados por miles de kilómetros. Pero una organización secreta quiere controlar ese don y hará lo que sea por capturarles.

'Sex education'

Temporadas: 3

Un instituto, montones de adolescentes y otras tantos montones de hormonas disparadas. 'Sex education', cuenta la historia de Otis Milburn (Asa Butterfield), un estudiante de instituto poco sociable que vive con su madre, que es terapeuta sexual. Imaginad las posibles combinaciones al juntar estos ingredientes con unos compañeros de instituto que están deseando aprender sobre el sexo a su manera. Tramas disparatadas (que incluyen hasta una epidemia de clamidia) pueblan una serie cargada de humor.

'Stranger Things'

Temporadas: 3

Está, posiblemente, en el top 3 de series más famosas y más queridas de la plataforma. La mezcla de fantasía, terror, niños (que ya no lo son tanto) y la estética ochentera fue un cóctel imposible de condesar en una sola temporada. El éxito fue absoluto y aunque los hermanos Duffer (sus creadores) querían incluir a otros personajes y tramas diferentes, el clamor popular les hizo claudicar y continuar con la historia de esta panda que puso en nuestro vocabulario una palabra que ya no podremos olvidar nunca: Demogorgon.

'Sweet Tooth'

Temporadas: 1

Series apocalípticas hay unas cuantas pero pocas con tanto corazón como esta. Como buena ficción sobre el fin del mundo, un acontecimiento secreto diezma la población de la humanidad y produce híbridos, niños con órganos y rasgos animales. El protagonista de la historia es de los pocos que ha llegado a la preadolescencia pero tendrá que salir de su zona de confort para desentrañar el verdadero secreto de su existencia y, de paso, la salvación de una humanidad a la que el apocalipsis ha convertido en bárbaros y salvajes.

'The Crown'

Temporadas: 4

Hay pocas cosas que tengan más morbo que conocer la vida privada y los trapos sucios de una familia real. Si encima se trata de la Familia Real de las familias reales, todavía con más razón. 'The Crown' repasa la historia y el día a día de Isabel II de Inglaterra y su familia. Contada a través de 3 líneas de tiempo y tres grupos de (magníficas) actrices y (magníficos) actores dando vida a los Windsor en los diferentes momento de su vida, la serie está planificada en 6 temporadas. Ya llevamos 4 y nos queda asistir a su ocaso pero, lo visto hasta ahora nos deja, probablemente, la que hasta hoy es la serie más prestigiosa de toda la plataforma.

'The End of the F***ing World'

Temporadas: 2

No es una serie de adolescentes al uso, porque ninguno de los dos protagonistas son adolescentes normales. Ella quiere huir de todo. Él, parece un pequeño psicópata enamorado hasta las trancas de ella sin casi haber intercambiado dos palabras. Y de repente, se ven encerrados en una road movie con giros de guion loquísimos y con un encanto que es imposible dejar de verla hasta acabar. Su primera temporada termina de forma redonda. Con una incógnita sí, pero no habría hecho falta hacer una segunda. Aun así, su éxito provocó una segunda tanda de episodios que sin desentonar queda algo por debajo de la brillantez de sus primeros capítulos. Aun así, es no hay que dejarla escapar.

'The Witcher'

Temporadas: 2

El intento de Netflix por tener su propia 'Juego de Tronos' son las aventuras del brujo Geralt de Rivia. Sus puntos a favor son: una historia de fantasía medieval muy compleja en la que el racismo, la desigualdad y las injusticias sociales se plasman en una miríada de monstruos a los que el brujo tiene que darles caza. Su otro punto a favor: su protagonista principal: Henry Cavill, el último actor que se ha enfundado las mallas de Superman. Entre medias una profecía y una niña que cambiará ese universo tal y como lo conocemos. De momento no es el pelotazo que la plataforma esperaba pero su 2ª temporada ha subido mucho la calidad global de la serie.

'Unorthodox'

Temporadas: Miniserie

La cultura y la tradición de los judíos ortodoxos son un enigma para cualquiera que no pertenezca a ese colectivo. Esta miniserie intenta dar luz y poner el foco en cómo viven las mujeres dentro de ese mundo y qué es lo que les pasa a las que se dan cuenta de que no quieren seguir aceptando sus preceptos. 'Unorthodox' nos cuenta la historia de una adolescente que rechaza su educación y huye para comenzar una nueva vida. Pero no tendrá fácil escapar de su pasado y una tradición milenaria.

'You'

Temporadas: 3

Es una de esas series que aunque su protagonista tiene una personalidad turbia y provoca mucha incomodidad, es imposible no ver un capítulo más. Está basada en la novela homónima de Caroline Kepnes. Un brillante librero conoce a una aspirante a escritora, y lo que empieza como un peculiar flechazo termina convirtiéndose en una obsesión enfermiza. Gracias a Internet y las redes sociales, consigue descubrir los detalles más íntimos de la joven y acercarse a ella, eliminando discreta y estratégicamente todos los obstáculos (y personas) que se interponen en su camino. Y no decimos más porque el giro de la 2ª temporada es de los que hacen que te enganches a ella todavía más.