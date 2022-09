Nuevo y polémico gesto del rey Carlos II de Inglaterra durante una recepción en el Castillo de Hillsborough, en Irlanda del Norte.

El monarca ha perdido los nervios cuando se disponía a firmar en el libro de condolencias y se equivocaba con la fecha. "Tengo que poner... ¿es 12 de septiembre, no?", se preguntaba, a lo que un miembro del personal le informaba que era día 13.

Es entonces cuando visiblemente molesto le contesta. "Oh, he puesto la fecha incorrecta", ha dicho, cuando se le ha roto la pluma con la que estaba escribiendo. En ese momento se la entrega a Camilla con desdén y se queja visiblemente enfadado: "Oh dios, odio esto".

A continuación se ha levantado enfadado ante la mirada atónita de su mujer, que se ha sentado para seguir escribiendo mientras Carlos III murmura por detrás: "¡No puedo soportar esta maldita cosa! Lo que hacen, cada maldito momento".

Un nuevo error en el protocolo que pone al rey en el foco de todos los comentarios. Y es que se trata del segundo desplante que ha realizado en pocos días de reinado: ya tuvo un polémico gesto cuando pidió a un ujier que despejara la mesa durante su proclamación como rey.