La ficción siempre busca historias más grandes que la vida. Historias de personas que trascienden el tiempo y la historia. De entre ellas, la vida de la monarquía siempre ha atraído mucho al cine y a la televisión. Sus vidas están fuera de nuestro alcance. No tienen las preocupaciones mundanas que a nosotros sí que nos aprietan. No sufren ni por llegar a fin de mes, ni por la cuesta de enero, ni tampoco por el presupuesto de la vuelta al cole. Sus preocupaciones son otras y su vida privada, un necesario cerrojo para mantenerse lejos de una vida pública que les escruta, les analiza y juzga cada paso que dan. Son monarcas. Nacieron, no se eligieron. Y eso, en un mundo como hoy, crea controversia. Una controversia tremendamente interesante que apetece ver.

De todas las monarquías que hoy siguen en pie en el mundo (y son unas cuantas), la británica es la que más destaca. El pueblo inglés, en general, la adora pero también la critica sin piedad. Sus escándalos de los últimos 30 años la han tenido en boca de todos. A la cabeza, hasta ayer pasadas las 19:00 horas, estaba Isabel II de Inglaterra, la reina que más tiempo se ha sentado en el trono en la historia de la monarquía del Reino Unido. 70 años de largo reinado que han visto pasar la historia por delante de sus ojos. De su vida sabemos lo que han querido que sepamos pero eso no le ha impedido a la ficción en serie elucubrar, investigar y enseñarnos cómo han sido esas 7 décadas de reinado. Cierto es que no son muchos los que lo han intentado pero el resultado merece la pena.

'The crown'

Es el ejemplo con mayúsculas. Esta es una de las principales series de cabecera de Netflix. De hecho, es una de las más prestigiosas que ostenta su catálogo. Ha sido merecedora de varios premios a la serie en sí y a sus intérpretes tanto en los Globos de Oro como en los Emmy. Ejecutada con una calidad fuera de toda duda, 'The crown' se corona como la mejor serie sobre la vida de la reina Isabel II de Inglaterra. Bien es verdad que no siempre se han plegado a la verdad. Su showrunner, Peter Morgan, ha tirado de drama y ficción para contarnos los cientos de momentos en los que las cámaras se apagaron y la vida de Lilibeth (como la llamaban cariñosamente los suyos) se tornaba en algo privado. Pero es que hablamos de una serie que se basa en su vida. No es un documental así que la ficción y la imaginación de ciertos pasajes de su vida era necesario para aportar ese toque de drama que precisaba la serie.

'The crown' se concibió como un drama en el que cada dos temporadas damos un salto en el tiempo hacia el futuro y vamos viendo envejecer a sus personajes. Las dos primeras temporadas nos muestran los primeros años de reinado de Isabel II. Claire Foy fue la encargada de meterse en la piel y la corona de la reina. Un papel que la lanzó definitivamente al estrellato. En estas dos temporadas vemos como una joven princesa de 25 años tiene que aceptar un rol para el que no estaba preparada. A Isabel II no le apetecía ser reina pero la prematura muerte de su padre a los 52 años no le dejó otro remedio. A partir de ahí vamos viendo como le toca lidiar con un rol que le vendría grande a cualquiera. Ella lo adoptó de una forma que mantendría hasta su muerte: llevando el estoicismo por bandera.

De puertas para afuera, Lilibeth se mostraba como una regente aséptica, muy seria en su papel y en lo que representa y poco cercana. Según la serie ella siempre fue así. Algo más cálida de puertas para adentro del Palacio de Buckingham, pero no mucho más. 'The crown' nos enseña que Isabel II fue regia y, en sus primeros años le tocó además lidiar con un marido que no aceptaba su rol. Felipe de Edimburgo se sentía desplazado y eclipsado por su esposa pero no era el único con celos. La hermana de la reina, la princesa Margarita también se mostró como un miembro díscolo de la corona a la que Isabel II tuvo que vigilar muy de cerca. Pero como no solo se puede vivir de lo que pasa de puertas para adentro, en 'The crown' tiene mucho peso el rigor histórico. Poder presenciar los encuentros entre una joven reina y el primer ministro Winston Churchill y como éste la ayuda a moldear su imagen como reina, son de lo mejor de los primeros episodios.

Para la 3ª y la 4ª temporada, Claire Foy dejó paso a la oscarizada Olivia Colman. Isabel II ya es una reina de mediana edad al que ya no solo le toca estar pendiente de lo que pasa en su país, de su díscolo marido y de su caprichosa hermana. Ahora le toca lidiar también con sus hijos. Si por algo se hicieron tan populares estas dos temporadas de la serie es por ver cómo fue el choque de trenes representado en la figura de la regente y de Diana Spencer. La caótica relación de ella con su hijo el príncipe Carlos y las continuas crisis que protagonizaron centran buena parte de la atención. El pueblo amaba a Lady Di y asistir a cómo Isabel tuvo que tragar sapos y culebras con tal de que el escándalo trascendiese lo menos posible es uno de los grandes arcos de estos episodios. Pero no podemos olvidar uno de los mejores momentos de toda la serie: el de la tragedia de Aberfan.

Para las dos últimas temporadas previstas, se ha contado con Imelda Staunton, que se pondrá en la piel de Lilibeth en la última etapa de su vida. La 5ª temporada debería llegar en noviembre pero está todo en el aire, incluído el rodaje de la 6ª y última temporada que ha paralizado su rodaje tras conocerse la muerte de la reina. El propio Peter Morgan ha confirmado el parón y no sabemos si se le dará un final a la serie o no. Netflix no se ha pronunciado todavía.

'The queen'

En 2009, antes de que Netflix se pusiera manos a la obra para adaptar 'The crown', la cadena británica Channel 4 sacó a la luz una ficción en la que se contaban muchas cosas de las que ocurrían en la vida de la reina Isabel II de puertas para dentro. En este caso se utilizaron hasta 5 actrices para dar vida a la regente en diferentes etapas de su vida. Barbara Flynn, Samantha Bond, Emilia Fox, Susan Jameson y Diana Quick fueron las elegidas para interpretar a la reina. En este caso no hablamos de ficción pura o drama. 'The queen' era una docuserie que combinaba entrevistas e imágenes de archivo con las recreaciones encarnadas por las actrices mencionadas anteriormente.

A través de cinco capítulos se contaron otros tantos episodios clave de su reinado. A saber:

El momento en el que la princesa Margarita quiso desposarse con Peter Townsend , un hombre divorciado que formaba parte del personal de confianza de la reina dentro del Palacio de Buckingham.

, un hombre divorciado que formaba parte del personal de confianza de la reina dentro del Palacio de Buckingham. La etapa de crisis económica del Reino Unido en el que la sociedad británica se encontraba al límite y había mucho descontento social con el gobierno y también con la corona.

en el que la sociedad británica se encontraba al límite y había mucho descontento social con el gobierno y también con la corona. Su enfrentamiento con Margaret Thatcher por las sanciones comerciales que se le impusieron a Sudáfrica, miembro de la Commonwealth, en la década de 1980.

por las sanciones comerciales que se le impusieron a Sudáfrica, miembro de la en la década de 1980. El revuelo social y mediático por la traumática separación del príncipe Carlos y Diana de Gales.

El momento en el que Carlos de Inglaterra reconoció que quería casarse con Camila Parker-Bowles.

Esta docuserie supuso un antes y un después de su estreno porque contaba con documentos que, hasta entonces, eran clasificados y se desconocían. Incluían testimonios, diarios, cartas y testimonios directos de los acontecimientos narrados.

'Playhouse presents: walking the dogs'

Esta antología producida en Reino Unido por la británica Sky Arts dedicó su 8º episodio de la 1ª temporada a Isabel II. La conocidísima Emma Thompson fue la encargada de interpretarla para la ocasión. La historia que se cuenta en este capítulo estaba basada en un hecho real, conocido como 'el incidente de Michael Fagan de 1982'. Es otro acontecimiento que también hemos visto en las últimas temporadas de 'The crown'. Hablamos del suceso en el que, de noche y durante unos eternos 30 minutos, la reina recibió la visita de un intruso en su habitación después de que uno de sus guardias se llevara a sus perros a dar un paseo. De ahí viene el nombre del episodio ('Paseando a los perros').

Aquel intruso estaba sin empleo y era además padre de cuatro niños. Tuvo la habilidad de evitar todos los dispositivos de seguridad, a la guardia real y la policía de palacio. Aquel hombre le confesó que estaba hambriento y ella le ofreció una caja de galletas para perros, lo único comestible que tenía a mano. El episodio fue emitido en 2012, cuando Fagan ya pasaba de los 60 años. Es curioso cómo trata la población británica a su monarquía. Fue extremadamente crítico con la serie. La consideró una "falta de respeto" hacia Isabel II obviando por completo su papel en todo aquello.