España tiene ya casi 350.000 hectáreas quemadas este año, según las estimaciones de Copernicus

El contexto Tras la actualización de este lunes 18 de agosto, en cuatro días se ha quemado más superficie que durante todo 2025. Los datos demuestran que desde el 14 de agosto se han calcinado 200.000 hectáreas adicionales y hasta entonces, en los 224 incendios registrados se habían quemado 148.205 hectáreas.

Una de los fenómenos más repetidos durante este verano, y año, están siendo los incendios que han movilizado a miles de efectivos para las labores de extinción. En lo que va de año, se han quemado un total de 344.417 hectáreas en España en los 224 incendios registrados, según los datos recogidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), de Copernicus, actualizados este lunes 18 de agosto.

La última información de esta herramienta, del programa Copernicus, se publicó el pasado 14 de agosto y calculaba 148.205 hectáreas calcinadas, por lo que se deduce que los satélites de EFFIS han evaluado que la superficie nacional quemada en los cuatro días transcurridos ha sido superior a las 200.000 hectáreas.

Los datos actualizados por EFFIS revelan que España ha quemado en 2025 más hectáreas que en todo 2022, año que tenía el récord de superficie quemada en las estadísticas de la UE (306.555 h.). Por detrás se encuentra el 2012, con un total de 189.376 hectáreas devastadas, por lo que según estas estimaciones y a la espera de que se confirme el informe Copernicus, 2025 sería el peor año desde que arrancó el informe Copernicus, en 2006.

El Ministerio para la Transición Ecología y el Reto Demográfico (Miteco) ha publicado de madrugada en su página web los datos provisionales de superficie de este año hasta el 10 de agosto y sitúa esa cifra en 138.788 hectáreas. El Miteco asegura que la información comunicada por las comunidades autónomas no incluye la superficie de los grandes incendios producidos en esta última semana al no estar extinguidos, a fecha de publicación del informe.