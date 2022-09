El Paseo de Gracia de Barcelona se había transformado en París estos últimos días. El equipo de 'The crown' estaba listo para rodar los momentos anteriores a la trágica muerte de Diana de Gales. Un momento capital para una serie que está afrontado el rodaje de su sexta y última temporada. Pero el rodaje se ha paralizado por causas de fuerza mayor. La muerte de la reina Isabel II de Inglaterra lo ha detenido. Peter Morgan, su creador y showrunner ha confirmado a Deadline que "'The crown' es una carta de amor a ella y no tengo nada más que añadir por ahora, solo silencio y respeto. Espero que paremos de rodar también por una cuestión de respeto". A pesar de que la propia Netflix no ha confirmado ni desmentido estas declaraciones, los deseos de Morgan parecen haberse cumplido porque el rodaje en Barcelona, que se estaba llevando con un secretismo total, se ha cancelado.

La intención inicial era rodar este viernes y este sábado pero el equipo de rodaje ha vuelto a Reino Unido por la muerte de la reina y está por ver cuándo volverán para reanudar el rodaje. También queda en el aire el estreno de la quinta temporada de la serie que tenía que tener lugar el próximo mes de noviembre pero habrá que estar atentos por si se produce un retraso a tenor de lo visto. Puede que la cancelación del rodaje de la última temporada también afecte al estreno de la quinta.