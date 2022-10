El guionista y productor Glenn Gordon Caron ('Medium') ha sugerido en un tuit que la mítica serie de los 80 'Luz de luna' podría tener una segunda vida. Según ha afirmado en un texto que acompaña con una foto de Maddie y Addison, los dos protagonistas interpretados por Cybill Shepherd y Bruce Willis, habrá que esperar hasta el miércoles par conocer el gran anuncio que también implica a Disney+. "Disney y yo hemos juntado nuestras cabezas y hemos pensado un plan", ha escrito.

¿Reboot o reposición?

La posibilidad de un reinicio de 'Luz de luna' es desde hace muchos años un rumor que se repite de manera casi cíclica. Sin embargo, no parece muy probable que ese vaya a ser el anuncio porque desde Disney han dicho que no hay ningún proyecto de reboot tan desarrollado como para anunciar nada. La otra posibilidad es que la plataforma haya logrado superar todos los obstáculo para poder reponer los episodios de la serie original. Algo que hasta el momento no ha sido posible y que seguramente sería muy celebrado por los fans más nostálgicos.

La serie original de cinco temporadas se emitió entre 1985 y 1989 y seguía a la exmodelo Madelyn 'Maddie' Hayes que tras ser estafada por su contable termina recalando en una de las empresas que éste había creado como tapadera para evadir impuestos, una agencia de detectives. El negocio está a cargo de David Addison y ambos están condenados a entenderse para seguir adelante con la agencia Bloe Moon. A partir de ahí, la serie se centraba en los casos que tienen que investigar y en la tensión sexual entre los dos protagonistas.

Tensión, aunque no sexual sí que había en la vida real entre los dos protagonistas. El papel de la exmodelo fue pensado para Cybill Shepherd que en el momento ya tenía una carrera en el cine y la televisión, pero para el personaje de Maddison la cadena ABC quería a un actor reconocido. Finalmente, aceptaron a Bruce Willis que en ese momento apenas había tenido tres o cuatro trabajos menores. La serie fue un gran trampolín para el actor y eso se notó en las últimas temporadas que coincidieron con los éxitos de sus películas 'La jungla de cristal' o 'Mira quién habla'. Willis, cada vez más popular, se centró en su carrera en el cine y eso unido a la creciente enemistad con su coprotagonista acabó con la magia de la serie que en las últimas entregas daba más protagonismo a los secundarios y los protagonistas apenas aparecían en algunos episodios.

Cybill Shepher y el machismo, edadismo y acoso de Hollywood

Inspirada en las clásicas comedias de enredos de Howard Hawks ('Los caballeros las prefieren rubias'), 'Luz de luna' rompió esquemas y fue el germen de las series sobre parejas de detectives condenadas a entenderse que después hemos visto adaptado en títulos como 'Castle', 'Bones' y hasta 'Expediente X'. La ficción cumplía con el encargo que recibió Glenn Gordon Caron en 1984 de hacer una serie de detectives de alta gama. Caron venía de crear la exitosa 'Remington Steele', que encumbró a un desconocido Pierce Brosnan, junto a Stephanie Zimbalist y Doris Roberts en el reparto, y 'Luz de luna' hizo lo propio con Willis.

En su caso, Cybil Shepherd no corrió la misma suerte y su carrera se limitó a unos cuantos telefilms durante prácticamente una década después, hasta que volvió a tener una oportunidad con 'Cibyll', con un papel protagonista en una serie que sin ser totalmente autobiográfica sí estaba inspirada en su vida. A pesar del éxito la serie terminó precipitadamente tras la negativa de la actriz a ceder ante las insinuaciones del directivo de la CBS, Les Moonves. No sería hasta 2018, un año después del movimiento #MeToo cuando Mooves sería despedido tras una docena de denuncias por acoso, abuso e intimidación.

Las declaraciones de la veterana actriz sobre lo sucedido años atrás confirmaba un comportamiento silenciado por el sistema durante mucho tiempo. Shepherd ha demostrado además ser toda una superviviente de la tiranía de una industria que durante muchos años ha penalizado la maternidad y que aún hoy sigue siendo muy exigente con los cánones estéticos de las mujeres, incluso para un rostro reconocido internacionalmente como el suyo. 'Luz de luna' supuso un relanzamiento de su carrera, pero el final de la ficción coincidía con el inicio de una época de condena al ostracismo que casualmente coincidía con la entrada de la intérprete en la década de los 40, embarazada de gemelos (con los que sumaba tres hijos de dos parejas) y con un segundo divorcio en ciernes.

Finalmente, a los 50 y tras asumir y aprender a ser secundaria y con suerte, artista invitada, la actriz contó su experiencia en un libro de memorias con un título tan largo como contundente: 'Desobediencia Cybill: De Cómo sobreviví a concursos de belleza, Elvis, el sexo, Bruce Willis, mentiras, matrimonios, maternidad, Hollywood y el impulso incontenible de decir lo que pienso'.