Hace unos días el creador de 'Luz de luna' Glenn G. Caron generaba gran expectación en Twitter cebando un anuncio sobre la mítica serie de detectives de los 80, protagonizada por Bruce Willis y Cybill Shepherd. Por un momento, parecía posible un reboot de la ficción pero el sueño era disipado por Disney, ya que la compañía aseguraba no tener nada que anunciar al respecto de ningún reinicio en desarrollo. Si el anuncio sirve como globo sonda o no no lo sabremos todavía. Finalmente, Caron ha terminado con el misterio y en varios mensajes de Twitter ha explicado que en lo que sí se está trabajando es en la reposición de la serie original, que si bien no será inmediata podría llegar antes de lo que parece.

De todas formas, no se trata de una noticia menor por varios motivos. En primer lugar porque es una reclamación de los fans de esta serie clásica desde hace mucho tiempo, casi tanto como el que lleva Disney intentándolo. Y en segundo lugar, porque desde que en marzo de este año se anunciara la retirada de Bruce Willis por padecer afasia, el interés por la serie que encumbró al actor ha crecido. Y claro, la pregunta es inevitable: ¿Por qué no han podido hacerlo si la compañía tiene los derechos de la ficción?

Cuestión de derechos

Los obstáculos para la reposición de 'Luz de luna' no son exclusivos de esa ficción, sino que son comunes a muchos clásicos que no están disponibles en ninguna de las múltiples plataformas de streaming que existen. No se trata de un problema de oferta, sino de los derechos musicales. Cuesta pensar que un gigante como Disney que ostenta los derechos de la serie tenga problemas para volver a emitir una ficción en su propia plataforma de 'streaming'. Y como decimos, el problema está en los derechos de la música. Al ser una serie de los 80, cuando ni por asomo se vislumbraba un servicio de vídeo bajo demanda como los que existen ahora, los derechos únicamente se gestionaban para su emisión en la televisión lineal y eso incluye las licencias musicales.

No es la primera vez que Caron intenta que la reposición salga adelante ya que en diferentes entrevistas ha comentado que hace ya cuatro años que se puso en contacto con Disney sobre este asunto. "El problema es que la serie está llena de música, no tenemos ningún derecho sobre esas canciones y conseguirlos ahora es prohibitivo", llegó a explicar el productor. Y añade que "para 'Luz de luna' se licenció desde música de los años 60, 70 y 80, a música nueva" y también temas originales creados ad hoc por el compositor Alf Clausen ('Los Simpson', 'ALF').

Si, tal y como ha contado Caron, se va a reponer la serie es posible que Disney haya decidido que les compensa invertir en esos derechos musicales para poder incluir en su catálogo el clásico, teniendo en cuenta la demanda de los fans más nostálgicos. O quizá han conseguido eliminar los temas musicales más problemáticos, como se ha hecho en otras series. El obstáculo de los derechos musicales afecta también a otros títulos como 'Miami Vice' o 'Aquellos maravillosos años', entre otros. Ahora, solo queda esperar que Disney haga el anuncio oficial.