"¡Esta es la vida!¡Agárrate fuerte!", cantaba una tímida 'Hanna Montana' en la canción titulada This is the life y que Miley Cyrus ha querido recordar en su discurso tras convertirse en la Disney Legend más joven de la historia gracias a su papel protagonista en la serie juvenil que le catapultó a la fama. Un galardón que ha recogido en la celebración de la convención bianual 'D23: The Ultimate Disney Fan Event'. La actriz y cantante ha dejado una huella imborrable en la compañía y ha logrado, con tan solo 31 años, un reconocimiento que pocos tienen al alcance.

Desde sus rimeros pasos en la serie de doble vida de adolescente de 'Hanna Montana' hasta ser una estrella de éxito internacional. Con un emotivo vídeo repasaron toda la carrera de la actriz y cantante estadounidense.

Myley se subió al escenario, muy emocionada y entre lagrimas, y quiso agradecer a quienes le han acompañado en toda su trayectoria. "Yo soy la que os cuenta lo que se supone que no debéis saber, y lo que quiero decir es que las Leyendas también se asustan. Yo estoy asustada ahora mismo. Pero la diferencia es que lo superamos de todas formas, y todos vosotros podéis hacerlo cada día. Es legendario tener miedo, y aun así superarlo. De todos modos, el fracaso no existe cuando lo intentas, es la única manera de perder. Así que aquí estoy. Demostrándolo."

"En 2005, Disney tenía la misión de reconstruir y reinventar la compañía, por eso nos contrataron a Bob Iger y a mí", bromeaba la actriz. "Hay un rumor de que en las oficinas crean a todos los niños Disney. Claramente, no fui creada y si lo hubiera sido, hubo un fallo en el sistema que hizo que funcionara mal entre los años 2013 y 2016. Lo siento, Mickey", continuaba entre risas.

Cyrus celebró su legado en Disney y reconoció el impacto que tuvo la serie 'Hanna Montana' tanto en su vida como en la de millones de seguidores que quedaban cada día para ver a aquella adolescente de doble vida que se ponía la peluca rubia."Sigo orgullosa de haber sido Hannah Montana porque ella hizo a Miley en muchas maneras", dedicaba el premio a su alter ego televisivo y a los seguidores mientras compartía anécdotas personales de su trayectoria.