La nueva oferta del gigante del 'streaming' 'Dahmer' recrea el impactante caso del asesino en serie Jeffrey Dahmer. La serie creada por Ryan Murphy e Ian Brennam está en el número uno en series de Netflix. La nueva ficción del género 'true crime' de Netflix es un intento por relatar la historia de un asesino que mató y agredió sexualmente a 17 hombres y niños —en su mayoría negros— durante trece años, practicando a su vez necrofilia, canibalismo y conservación de sus cuerpos. Una historia horripilante a la que, según las recientes denuncias, le ha faltado el permiso de las víctimas.

La serie es una recreación segundo a segundo de todos los casos; diálogos y escenas de juicios copiados hasta el último detalle. Lo que podría haberles dado voz a las víctimas terminó, aparentemente, robándoselas: las familias denuncian que no se les informó ni pidió permiso. Y sostienen que la serie lo que ha hecho es "traumatizarlas de nuevo, una y otra vez". Muchas de ellas han utilizado redes sociales como Twitter para expresar su incomodidad.

Uno de estos momentos en los que se recreó desde el cabello hasta la forma de hablar fue el testimonio de Rita Isbell, hermana del asesinado Errol Lindsey. La actriz que interpretó el papel (Dashawn Barnes) dijo que estaba agradecida de que "las víctimas no hayan estado en segundo plano, sino que su humanidad y sus perspectivas se hayan reflejado en esta serie"; una opinión que la propia Rita Isbell no comparte.

"Cuando vi parte del programa me molestó, sobre todo cuando me vi a mí misma, cuando vi que mi nombre aparecía en la pantalla y que esta señora decía textualmente lo que yo había dicho", dijo Rita Isbell en un comunicado a 'Insider'. "Nunca me contactaron para la serie", añadió.

El problema es que, según Isbell, este fue un intento de Netflix por ganar dinero. Asegura que no pide dinero para ella, pero dice que le parece triste que la empresa se aproveche monetariamente de esta tragedia sin informar ni compensar a las familias de las víctimas.

Lo que ha pasado con la serie de Jeffrey Dahmer es habitual en estos programas o películas que narran la vida de una persona; muchas veces se producen sin ningún tipo de consentimiento y es después, cuando las víctimas, familiares o allegados alzan la voz, cuando se conoce esta situación. Por ejemplo, 'Blonde' —la nueva película de Netflix sobre Marilyn Monroe— también está siendo severamente criticada por los espectadores por ser una representación ficticia de la actriz, pero con los nombres y recreaciones de personas reales. También ha pasado con la serie 'Mike' de Hulu sobre el boxeador Mike Tyson que él mismo ha criticado en su Instagram con un mensaje contundente: "Para ellos solo soy un negro al que pueden vender en una subasta".

No es la única controversia

El descontento de las víctimas no es la única controversia que se cierne sobre 'Dahmer', también está el hecho de que Netflix identificara la serie en la plataforma bajo la etiqueta 'LGBTQ'. Esto fue severamente criticado por los espectadores del colectivo debido a la naturaleza grotesca y violenta de la serie.

"Abofetear la etiqueta LGBTQ en 'Dahmer' como ¿Buscando contenido LGBTQ? ¡Bueno, chicos, tenemos el programa para ti! ¡Dónde cada episodio otra persona LGBTQ es masacrada y devorada! Es como decir que la 'Lista de Schindler' es una película familiar para judíos", ha criticado un usuario.