El viaje de Elizabeth Holmes acaba en la cárcel, tras ser condenada a 11 años de prisión por cuatro delitos de fraude a inversores. Así acaba la historia de la promesa de Silicon Valley que iba a revolucionar el sector de la salud con su empresa de biotecnología Theranos. Llegó a ser comparada con Steve Jobs gracias a su innovadora idea para obtener diagnósticos a partir del análisis de una cantidad mínima de sangre, obtenida incluso sin agujas. El problema es que todo era mentira.

Su historia ha sido contada en la reciente serie de Disney+ 'The dropout' en la que la actriz Amanda Seyfried se mete en la piel de la joven estudiante de Stanford que llegó a ser multimillonaria. A continuación, repasamos las claves de la serie.

Auge de las series sobre escándalos reales

La serie llega en un momento propicio en el que la ficción ha decidido revisitar diferentes casos reales y reciente que han escandalizado a la sociedad. Desde el escándalo de la estafadora Anna Sorokin que pudimos ver en '¿Quién es Anna?' de Netflix, con la gran Julia Garner ('Ozark'), a 'Dopesick' sobre la epidemia de adicción a los opiaceos provocada por una farmacéutica. Otro ejemplo es 'WeCrashed' protagonizada por Anne Hathaway y Jared Leto dando vida a la pareja de empresarios tecnológicos visionarios y el auge y caída de su compañía de coworking. También entraría en este subgénero la serie 'Pam & Tommy', también disponible en Disney+, sobre el escándalo sexual de los 90 que protagonizó —involuntariamente— la pareja formada por Pamela Anderson y Tommy Lee Jones.

Basada en un podcast

Elizabeth Meriwether es la creadora de la serie a partir del podcast homónimo de ABC News y presentado por Rebecca Jarvis, que ejerce como productora en la ficción de Disney+. La serie desarrolla en ocho episodios el auge y la caída de Elizabeth Holmes y su empresa Theranos que resultó ser una de las mayores estafas de los últimos tiempos, especialmente preocupante por su implicación en un sector tan delicado como el de la salud.

Aunque se trata de un drama, 'The dropout: auge y caída de Elisabeth Holmes' juega también con la comedia para contar una historia que toca temas como la ambición, el juego sucio, la competencia empresarial, el machismo o la peligrosa moda de las startup y el dinero rápido.

Cuando la realidad supera la ficción

El caso real de la empresa Theranos y de su creadora Elizabeth Holmes es la materia prima perfecta. Se trata de uno de esos sucesos en los que la realidad es mucho más inverosímil que la ficción. La serie se remonta hasta 2003 cuando una joven empresaria que no ha llegado a terminar sus estudios en la universidad de Stanford decide hacer realidad su innovadora invención para revolucionar los diagnósticos médicos mediante análisis de sangre.

Su idea suponía la creación de un kit personal que permitía hacer el análisis de sangre en el propio domicilio con apenas una gota de sangre. El sistema no funcionó. Pero la joven obsesionada con los casos de éxito de empresas como Apple o Facebook siguió obstinadamente hacia adelante embaucando a poderosos inversores sedientos de dinero fácil y grandes titulares que nunca se preocuparon por saber si el producto era fiable.

The Wall Street fue el diario que destapó el escándalo al comprobar que la empresa nunca llegó a desarrollar con éxito la tecnología ideada por Holmes. A partir de ahí fue el principio del fin y hace algo más de un año se celebró el juicio. La decisión judicial definitiva se dio a conocer ayer y acabará con la protagonista en la cárcel de mujeres de Bryan, en Texas.

Un gran reparto encabezado por Amanda Seyfried

Para representar es historia de ambición y fama que termina rematadamente mal, la elegida para el papel de Elizabeth Holmes fue Amanda Seyfried. La actriz borda la interpretación de la protagonista tanto desde su versión más idealista del principio de la historia hasta la joven ambiciosa que solo piensa en sacar adelante su empresa a toda costa, sin que le importe ni siquiera la verdad, la ciencia, la salud o la eficacia real del producto.

Junto a ella, además, encontramos a todo un reparto de grandes intérpretes como Naveen Andrews ('Perdidos'), Stephen Fry ('Gosford Park'), Anne Archer ('Atracción fatal'), Elizabeth Marvel ('Love and death'), Michael Ironside ('Barry'), Sam Waterston ('The Newsroom') o William H. Macy ('Shameless'), Alan Ruck ('Succession'), Ebon Moss-Bachrach ('The Bear'), entre otros.