Fue durante la ceremonia de los Oscar de este fin de semana cuando el canal estadounidense FX Networks lanzó, para delicia de sus seguidores, el adelanto de la segunda temporada de la aclamadísima 'The Bear'. La compañía escribió un tweet en el que, acompañando al tráiler, podía leerse la frase: "No es una reanudación, es un renacimiento. 'The Bear' regresará en junio. Solo en Hulu". Se trata de una gran noticia, pero este anuncio no debería desatar el entusiasmo de los más impacientes porque, como veremos, que se estrene en EEUU no significa que vaya a llegar a España en verano.

De todos modos, la proximidad del acontecimiento es una evidencia y todos aquellos que se engancharon a la serie con el excelente trabajo del premiado Jeremy Allen White están mucho más cerca de reencontrarse con Carmy (Jeremy Allen White). Aquel hiperactivo, carismático y musculado joven tomaba las riendas del bar de bocadillos de su fallecido hermano en Chicago. El gran chef de los rizos dorados, el de los fogones más exigentes, el que venía de trabajar en las cocinas más competitivas y galardonadas del mundo, se remangaba para liderar un equipo en el que no todos estaban igual de contentos con su llegada. La fama cosechada en Nueva York no le iba a servir de mucho, ni para domar a un equipo con sensibilidades ajenas a sus méritos ni con el suicidio de su hermano, que los ha dejado a todos y a él mismo completamente tocados.

¿De qué va la segunda temporada de 'The bear'?

Este es el momento de recapitular y, para ello, es obligado hacer spoiler así que, si aún no has visto 'The bear' y piensas hacerlo, no pasa nada si te saltas este párrafo. En la primera temporada vimos como Carmy encontraba, de forma inesperada, una importantísima cantidad de dinero metida en latas en la cocina. Lo siguiente fue contemplar al equipo rescatando los fajos de billetes empapados en tomate ante el desconcierto de Sidney.

Las paredes que antes abrigaban la frenética actividad por la supervivencia del negocio, enseguida pasaron a parecer las de un matadero abandonado en el que ya solo queda Candy para ejercer un gesto que podría leerse como el más doloroso símil del fracaso. El paneo vertical del cartel de cerrado hizo temblar a más de uno, pero lo importante venía en la mitad de la frase: "The Original Beef of Chicagoland ha cerrado. Gracias por vuestro apoyo. Muy pronto The Beaf".

En esa siempre compleja apertura de un nuevo restaurante arrancará la segunda temporada. También hemos podido saber, por declaraciones del equipo de la serie a la revista Variety, que Carmy y Sidney, el personaje al que interpreta la actriz Ayo Edebir, no llevarán su relación más allá de la amistad aunque habrá que esperar para comprobar la veracidad de esas declaraciones.

Lo que es seguro es que el carisma de ambos y la energía que desprenden cuando están juntos, seguirán siendo un elemento esencial en una serie que habla de amistad y de complicidad en entornos de trabajo expuestos a altísimos niveles de estrés, presión y ansiedad. La segunda temporada tendrá diez capítulos, así que será ligeramente más larga que la primera, que se resolvió con ocho entregas.

¿Cuándo podremos ver 'The Bear'?

Cabe matizar que el estreno en Hulu no significa que en junio vayamos a poder ver 'The Bear' en España. Entre otras cosas, porque aquí no tenemos Hulu, pese a que se pueda acceder a sus contenidos a través de otras plataformas. La primera temporada llegó a Disney Plus más de tres meses después de su estreno en EEUU. Ese dato podría ayudar a orientarnos con respecto a la segunda pero, por ahora, y hasta conocer la fecha definitiva, habrá que conformarse con el avance.