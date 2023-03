Con 'Perdidos' en 2004 empezó todo, la ficción emitida por FOX desencadenó el furor por las series que ha alcanzado su punto álgido con la llegada de las plataformas de 'streaming'. Creada por J.J. Abrams y Damon Lindelof, se convirtió en una obsesión y en el centro de las conversaciones. Es normal que se considere una referencia y también que haya sido imitada en muchas ocasiones con mayo o menor éxito. Series como 'Manifest' han explotado las incógnitas relacionadas con misteriosos vuelos y accidentes de avión. Pero fue en 2021 cuando 'Yellowjackets' se convirtió en la gran sorpresa. La serie de Showtime quizá pasó algo más desapercibida en España, pero seas o no de la generación que aún recuerda ese final de 'Perdidos' no debes dejar pasar 'Yellowjackets' ahora que se estrena la segunda temporada en Movistar Plus+.

Las dos series comparten una premisa muy similar: un accidente de avión en un lugar remoto obliga a los personajes a buscarse la vida para sobrevivir hasta el rescate, pero lo que sucede allí es algo que solo sus protagonistas saben y que va a marcar sus vidas para siempre. También tienen en común el halo de misterio que lo rodea todo y la importancia de lo paranormal y lo esotérico en la historia. En los dos casos, además, el público va conociendo poco a poco la historia de los personajes a tavés de las diferentes líneas temporales que muestran sus vidas antes y después del suceso.

'Pérdidos' supuso el salto a la fama mundial de un buen número de actores, el más conocido internacionalmente era quizá Matthew Fox por su participación en 'Cinco en familia'. Y por su parte, 'Yellowjackets' ha supuesto la reivindicación de dos actrices míticas de los 90 como Juliette Lewis y Christina Ricci y también de dos habituales secundarias como Jasmine Savoy Brown o Melanie Lynskey ('Castle Rock', 'The last of us').

Pero vamos a dejar a un lado 'Perdidos' y entremos en profundidad en la serie que nos ocupa. Creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson, 'Yellowjackets' (puedes ver un resumen de la primera temporada bajo este párrafo) se centra en la historia de un exitoso equipo de fútbol femenino de los años 90 que tiene un accidente de avión y cuyas integrantes se quedan aisladas durante meses en las montañas. Los saltos temporales entre el pasado y el presente ayudan a reconstruir la inquietante historia y lo que las jóvenes sufrieron antes de ser rescatadas. La furia y el realismo de sus personajes son parte de la clave de su éxito.

La serie tuvo siete nominaciones a los premios Emmy, incluyendo mejor serie drama, mejor actriz y mejor actriz de reparto y ganó un Critics Choice a mejor actriz de drama para Melanie Lynskey. La serie ha sido además renovada por una tercera temporada antes del estreno de la segunda temporada. La segunda entrega incorpora a otro actor que también es un mítico de los 90 y los 2000, Elijah Wood. Conocido por su papel en la saga cinematográfica de 'El señor de los anillos', Wood se va a meter en la piel de Walter, un detective que complicará las cosas a Misty (adulta) en maneras que ella ni espera. Junto a él, se suman al reparto Lauren Ambrose ('A dos metros bajo tierra') para interpretar a la versión adulta de Van y Simone Kessell ('Obi Wan Kenobi'), para hacer la versión adulta de Lottie.