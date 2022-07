No es la primera vez que el caso de corrupción y abuso de menores por parte del productor Jeffrey Epstein se refleja en una serie documental como el que publicó Netflix en 2020, 'Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico'. La diferencia de 'Guislain, partner in crime' es que se centra en la que sería uno de los personajes secundarios de la trama, pero que realmente tuvo un papel clave: Ghislaine Maxwell. Ella es la mujer que aparece en todas las imágenes junto a Epstein, una mujer de la alta sociedad convertida en madame para el magnate. Encargada de captar a muchas de las jóvenes de la red también se le considera testigo del supuesto comportamiento inapropiado de un miembro de la familia real británica, el príncipe Andrés.

La docuserie explora la figura más desconocida de todo este caso, la de Ghislaine Maxwell, que hace apenas una semana ha sido condenada a 20 años tras ser hallada culpable de cinco delitos. ¿Cómo una mujer de la alta sociedad se convierte en la cómplice pedófila de Jeffrey Epstein? ¿Qué ha sido de ella tras el juicio?

'¿Quién es Anna?'

Y de un escándalo pasamos a otro que ha sido recientemente reflejado en la exitosa serie de Netflix '¿Quién es Anna?'. En este caso se trata de ficción y también está ambientada en el exclusivo mundo de la alta sociedad neoyorquina. Julia Gardner se mete en la piel de Anna Delvey, una misteriosa mujer de orígenes rusos que llega a Estados Unidos desde Alemania y se presenta como un rica heredera alemana. Pero nada más lejos de la realidad, Delvey no era nada de lo que decía y, sin embargo, en base a esa inexistente fortuna de 60 millones de dólares logró engañar a lo más granado de la sociedad de Nueva York e incluso intentó obtener importantes préstamos del City National Bank y del grupo de inversión Fortress Investment Group. No logró todo lo que pidió, pero lo suficiente para ir pagando algunas facturas.

Detrás de la idílica imagen de lujo y glamour que proyectaba en Instagram Anna Delvey había un rastro de facturas impagadas, cambios de hoteles, préstamos de amigos que nunca pagaba y que le permitieron mantener el engaño durante un tiempo. Después fue detenida, juzgada y condenada a xx años de cárcel. En la actualidad se encuentra a la espera de ser deportada a su país de origen.

'The Dropout'

De un engaño pasamos a otro, pero este ambientado en el ámbito empresarial de Silicon Valley. Esta serie de Disney+ cuenta la historia de Elizabeth Holmes, interpretada por Amanda Seyfried, y su empresa Theranos que prometía revolucionar el sector de la salud con sus diagnósticos a partir del análisis de una cantidad mínima de sangre obtenida sin ni siquiera agujas. La productora Elizabeth Mereiwether ('Single parents') lleva a la ficción la historia real de una prometedora joven que se convirtió en un tiempo récord en la mujer empresaria multimillonaria más joven del mundo, pero cuya caída fue tan rápida como su auge.

La idea de una máquina que analizaba inmediatamente la sangre para dar un diagnóstico sonaba muy bien sobre el papel y, solo con eso, Holmes logró convencer a grandes inversores que no se molestaron en pedir pruebas de que era posible llevar esa idea del concepto a la realidad. Y no, no lo era. La fascinación por las historias de éxito con protagonistas que lo consiguen todo desde la nada a partir del ejemplo de Steve Jobs fue por otro lado el combustible idóneo y el resto de la historia se puede ver en la serie de Disney+.

'Pam & Tommy'

También en Disney+ se puede ver la serie que vuelve sobre uno de los mayores escándalos sexuales de la década de los 90. El robo del vídeo sexual de Pamela Anderson y su marido Tommy Lee Jones se convirtió en el primer escándalo viral en la incipiente era de Internet. Lily James y Sebastian Stan interpretan a la atractiva actriz y al músico en horas bajas que con su fugaz noviazgo y su matrimonio alimentaron revistas y programas del corazón. Sin duda, el paso del tiempo ha dejado el poso necesario para volver a esta historia con perspectiva y comprobar la injusticia con la que se trataron los hechos en su momento.

La ficción recrea cómo se conoció la pareja, pero también profundiza en la historia del carpintero Rand Gauthier (en la historia real era electricista) que perpetró el robo de la caja fuerte donde estaba el vídeo para cobrarse una deuda. Gauthier no era nadie, no lo era en general, y mucho menos para Lee Jones tan ensimismado que ni siquiera reparó en el robo hasta que fue demasiado tarde. Sobre todo demasiado tarde para Pamela Anderson que era la actriz del momento y cuya carrera acabó desde que el vídeo se viralizó y eso que entonces ese concepto estaba muy lejos de tener el significado que tiene hoy día.

'WeCrashed'

Apple TV+ también tiene su propia serie sobre el auge y la caída de un negocio del sector tecnológico. Una historia con muchos paralelismos con 'The dropout' que en este caso protagonizan Anne Hathaway y Jared Leto como la pareja de empresarios detrás de la caída de la compañía de coworking WeWork. La marca apenas tardó una década en extenderse por todo el mundo y alcanzar un valor de 47.000 millones de dólares para después desplomarse en apenas un año.

Hathaway y Leto interpetan al matrimonio formado por Rebekah Paltrow y Adam Neumann que consiguió cautivar a Silicon Valley con su visión revolucionaria y una filosofía empresarial cercana al movimiento new age. Eran la viva imagen del carisma y, sin embargo, ninguna espiritualidad pudo salvar a la empresa del colapso cuando el valor de sus acciones comenzó a caer en picado. Su negocio terminó siendo comparado con una estafa piramidal que abarcó desde el sector inmobiliario centrado en el alquiler de espacios de coworking, colegios para formar a futuros emprendedores tecnológicos y hasta el sector del wellness con una cadena de gimnasios.

'Dopesick: Historia de una adicción'

Disney+ también está detrás de la serie que ficciona el escándalo real protagonizado por una empresa farmacéutica, causante de la mayor epidemia de dorgadicción de la historia de Estados Unidos. Michael Keaton es el protagonista de esta producción que muestra la lucha contra los opioides de unos héroes anónimos.

La miniserie está inspirada en el libro de Beth Macy y narra el escandaloso atentado contra la salud pública de la empresa farmacéutica Big Pharma, que comercializó un medicamento ocultando intencionadamente que generaba adicción y arrasó a una ya de por sí desolada comunidad minera del estado de Virginia. Una serie de héroes anónimos encabezó la lucha contra las fuerzas corporativas que cegadas por la codicia se aprovecharon de una crisis nacional y de sus aliados.