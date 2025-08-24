La confesión de de una antigua franquiciada de Peluquerías Low Cost: "Me ha destrozado la vida, estoy arruinada"

Varios exfranquiciados de Peluquerías Low Cost, también bajo investigación, apuntaron contra los propietarios de la marca y afirmaron que, en realidad, ellos mismos habían sido víctimas de un "engaño". Lo cuentan en este vídeo a Equipo de Investigación.

Acompañados por su abogada, seis exfranquiciados de Peluquerías Low Cost, actualmente investigados, relataron ante Equipo de Investigación su versión de los hechos. En todos los testimonios coincidió la acusación hacia los dueños de la cadena, David y Mar, a quienes señalan como responsables del fraude del que aseguran haber sido víctimas.

Una de las franquiciadas expresó con angustia: "Lo que ha hecho es destrozarme la vida. Es como si ahora yo fuera una delincuente, cuando lo único que he querido siempre es trabajar en mi peluquería, que es lo que me gusta".

La misma mujer detalló que está en la ruina, con el piso embargado y una deuda con la Seguridad Social de 140.000 euros. Otros franquiciados reconocieron deudas de 120.000 y 235.000 euros, respectivamente. Una de ellas resumió su desesperación: "No sé cuántas vidas voy a necesitar para poder pagarla". En el vídeo podemos ver al completo sus testimonios.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde al programa Guerra de peluquerías, emitido por primera vez en marzo de 2023.