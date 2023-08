La ficción tiene ese poder de trasladarnos a otros sitios y momento, de evocar nuestra adolescencia o proyectarnos hacia el futuro y nos permite ponernos en otros lugares físicos y emocionales para comprender mejor lo que nos rodea o, simplemente nos ayuda a evadirnos. De momento, vamos a hacer un viaje por varias series y quizá encuentras inspiración para tu próxima escapada, quién sabe.

'Un cuento perfecto' es uno de los últimos estrenos de Netflix y nos sumerge de lleno en una historia de amor que comienza cuando dos personas se encuentran por casualidad en Madrid, si vives en la capital te sonarán muchas de las calles de Malasaña, y que les llevará casi sin conocerse a un viaje a Grecia. Así porque sí. Si buscas sol, playa, buena comida, belleza, romance y preciosas vistas no hay duda de que esta es tu serie. Eso sí, no nos responsabilizamos de la frustración de las expectativas si no puedes alojarte en alguno de los maravillosos hoteles a los que van los protagonistas porque ella es la heredera de un imperio hotelero. Margot (Anna Castillo) y David (Álvaro Mel) van a Atenas y después recorren islas como Mikonos, Santorini o la pequeña Ios. Y bueno, aunque no vamos a contar mucho más para no hacer spoilers, si eres más de turismo urbano te diremos que la serie también hace una incursión en Londres, pero tendrás que ver la serie para saber por qué.

Si seguimos de ruta por islas, tenemos a la reciente 'Las noches de Tefía' que si bien no es una temática ligera sí que es una serie muy necesaria. Disponible en atresplayer, la serie recrea la existencia de campos de concentración franquistas que desde mediados de los 50 con la modificación de la ley de vagos y maleantes se utilizaron para encerrar y reprimir la homosexualidad. En concreto, la serie nos traslada hasta un campo situado en Tefía (Fuerteventura, un lugar que ni siquiera tenía vallas porque la única forma de escapar era morir de calor y sed o ahogado. Lo curioso es que el rodaje no se ha hecho en Fuerteventura, sino en Tenerife.

Y sin salir de las islas Canarias, 'Bienvenidos a Edén' también te hará soñar con las playas paradisiacas de Lanzarote y paisajes que pareciera que no son de este planeta. Eso sí, tienes que saber que si te vas a aventurar a ver este thriller adolescente de Netflix te vas a quedar sin saber el final porque la plataforma decidió no renovarla después de la segunda temporada. Aunque en teoría todo transcurre en una isla, salvo unas pocas escenas en Barcelona, la localización principal del campamento está rodado en un sitio muy especial de Teruel.