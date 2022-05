"Juntos en el paraíso" es la frase que tiene tatuada el personaje de Eric —que interpreta Guillermo Pfening en 'Bienvenidos a Edén'— y que junto con Amaia Salamanca en el papel de Astrid, está al frente de la Fundación Edén. ¿Qué es Edén? Esa es la pregunta que no dejarán de hacerse los cinco jóvenes protagonistas que terminan atrapados en una misteriosa isla a la que han sido invitados bajo una promesa de felicidad y y días de fiesta. En la nueva serie de Netflix que dirigen Guillermo López y Joaquín Górriz la localización juega un papel muy importante. Y es que lo de quedarse retenidos en un lugar paradisiaco no suena nada mal al principio, pero todo el idealismo y el misticismo que rodea a la comunidad de la isla pronto comienza a transformarse en algo macabro y peligroso para Zoa (Amaia Aberastuyri), Judith (Ana Mena), Aldo (Albert Baró), Charly (Tomás Aguilera), África (Belinda) o Ibón (Diego Garisa). ¿Dónde está ese paraíso? La isla de 'Bienvenidos a Edén' es ficticia, pero aunque no existe tal y como la vemos en la pantalla sí que está creada a partir de lugares reales de Teruel y Lanzarote que dan forma al interior de la isla y la costa.

Teruel

El proyecto de comunidad creado por Astrid y Eric, los personajes de Salamanca y Pfening, se basa en un concepto de familia, sostenibilidad, respeto y comunión con la naturaleza. En ese sentido, el lugar elegido para la sede de la Fundación y la residencia de los líderes parece hecho a medida y, sin embargo, ya existían en la Comarca del Matarraña de la provincia de Teruel. Allí se encuentra Solo Houses, un conjunto de villas de aspecto moderno y futurista creadas por los galeristas Eva Albarrán y Christian Bourdais junto con los estudios de arquitectura más punteros. El reto era crear lujosas residencias vacacionales en las que arquitectura, arte y naturaleza convivan en armonía. Los dos escenarios son por un lado la Casa Office KGDVS, un edificio de planta circular que gracias a su fachada acristalada ofrece una visión panorámica de todo el entorno. Y la residencia de los líderes se ubica en la Casa Pezo, una estructura cuadrada y elevada que también tiene unas vistas espectaculares. Lo que no estaba son los módulos ovalados y acristalados en los que viven los protagonistas, que fueron creados por el departamento de Arte.

Lanzarote

Casi toda la acción de 'Bienvenidos a Edén' se desarrolla en exteriores y Lanzarote ofrece grandes posibilidades gracias al contraste de sus paisajes que van desde playas blancas y de arena blanca a otras rocosas, a acantilados, grutas y parajes volcánicos de aspecto casi marciano. Y eso, tal y como ha explicado el jefe de localizaciones de la serie Marti Marcos en una entrevista permitía mostrar las dos caras de la isla de la serie que es "paradisíaca", pero también misteriosa y árida hasta el punto de "hacer que los personajes se sientan atrapados".

La playa en la que los miembros de la Fundación Edén pasan la mayor parte del tiempo es la de Caletón Blanco de la localidad de Órzola y que destaca por su versatilidad en cuanto a imagen ya que el paisaje cambia en función de si la marea está alta o baja. Cuando está en su punto máximo ofrece unas aguas cristalinas en un entorno rocoso y durante la bajamar deja al descubierto cientos de metros de fina arena blanca salpicada de conjuntos de rocas. El contraste lo encontramos en otra de las playas que aparece, la de Montaña Bermeja en la localidad de Yaiza. Mucho más árida se caracteriza por su arena negra y por las rojizas rocas del entorno. Según Marcos, era perfecta para la trama por su aspecto "hostil y agresivo".

Además de aprovechar los paisajes de la costa, el rodaje se trasladó también a la zona montañosa del Parque de los volcanes, en Tinajo, y en concreto el Volcán del Cuervo donde se puede ver a los protagonistas siguiendo un sendero tras descubrir que tras la noche de fiesta se han quedado solos en la isla, o eso creen. Muy cerca de allí está una de las cuevas que aparecen en la serie, la de las Palomas. La otra es la gruta marina conocida como Cueva de los Verdes, ubicada en la localidad de Haria. Otro punto de la acción es la zona del establo que se ubica en el Barranco de las Piletas y en cuyos alrededores se ve a Zoa y Bel, dos de las protagonistas, montando a caballo.

Barcelona

En la Ciudad Condal es donde se han rodado la mayoría de los interiores y de las escenas urbanas de la serie. Pero, sin embargo hay dos escenarios de la isla que también están en diferentes provincias catalanas. Por un lado, el embarcadero de dónde parten los protagonistas subidos a un catamarán se encuentra en Malgrat del Mar. Y, en segundo lugar, la playa en la que se celebran las fiestas de bienvenida para los recién llegados es la Cala Treumal, en Lloret de Mar.

Segunda temporada

Recién estrenada, 'Bienvenidos a Edén' se ha colocado en la segunda posición del Top 10 de Netflix con más de 25 millones de visualizaciones. Un dato que unido a todas las incógnitas que quedan sin resolver tras el último episodio de la segunda temporada hacen pensar que el equipo vuelva a poner rumbo a Teruel y Lanzarote para rodar una segunda entrega, sin embargo de momento no ha habido confirmación oficial por parte de Netflix.