Sor Berit, exmonja clarisa de Belorado: "Nunca hemos hecho una trama inmobiliaria, dimos el paso por la fe"

Golpe judicial a las monjas de Belorado. Una jueza ha decidido que las religiosas deben marcharse del monasterio de Belorado y, además, deberán pagar los costes del juicio. Las religiosas, por su parte, han denunciado que el arzobispo y la Guardia Civil han ido hasta el monasterio de Orduña para llevarse a las monjas más mayores. Más Vale Tarde conecta con sor Berit para conocer cómo se ha desarrollado este hecho.

Sor Berit estaba en Belorado y se ha trasladado hasta Orduña rápidamente. "Han sido momentos difíciles", afirma la religiosa. Como explica, las hermanas mayores que quieren vivir ellas ya que "libremente están con nosotras y están de acuerdo con la decisiones que hemos tomado".

Sor Berit explica que primero han ido a Belorado varios Guardia Civiles y un sacerdote de la diócesis para ver a las hermanas y entregarles unas cartas. "Cuando le he dicho que están aquí, han aparecido en Orduña", indica la monja.

Las religiosas han esperado que llegara su abogado. "Cuando ha llegado, han entrado dos guardia civiles, una religiosa y nuestro abogado", indica, "fuera se ha quedado el abogado de la Diócesis de Burgos y más gente de diócesis".

Las monjas han anunciado que van a recurrir la decisión judicial. "Tenemos 20 días para hacer el recurso e iremos haciendo todos los recursos posibles", anuncia la religiosa, "estamos litigando una cosa que es mucho más importante". "No es solo un edificio, hemos dado este paso por la fe católica, por Cristo y por la Iglesia", añade.

Sor Berit indica que la labor del comisario pontificio "no tiene valor" debido a que ellas no forman de la iglesia conciliar sino que forman parte de "otra cosa". La monja expone que están jugando con las hermanas mayores "diciendo que son las verdaderas clarisas y nosotras no".

"Si a nosotras nos quitan de en medio se pueden quedar ellos con los inmuebles, que es lo que quieren", añade sor Berit. "Nunca hemos hecho una trama inmobiliaria", defiende, "dimos el paso por la fe, es una cosa teológica".