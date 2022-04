El Banco de España, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la casa de Toledo, la isla de Tokio y Río, el restaurante chino Lao-Che... hay muchos lugares que ya son míticos dentro del universo de 'La Casa de Papel'. La serie que batió récords de audiencia y ahora mismo es la 2ª más vista en la historia de Netflix ha creado una legión de seguidores que quieren saberlo todo sobre la serie. Una de las preguntas más recurrentes es: ¿en qué lugares se rodó? Nosotros os los enseñamos empezando por uno de los emplazamientos más conocidos que ha visto su fama multiplicada por mil desde que la serie la hiciese famosa.

La casa de Toledo - Finca 'El Gasco' (Torrelodones, Madrid)

Es el lugar donde se gestó el plan original. Donde La Banda y El Profesor idearon y planificaron al milímetro el robo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En ella y sus alrededores les vemos interactuar, conocerse y afianzar los hilos que les unirán después para siempre. En la serie, la casa está situada en la provincia de Toledo, pero en la realidad, este caserón se encuentra en la localidad madrileña de Torrelodones. Antes de la serie se usaba también para eventos, pero desde que la serie arrasó en audiencia y estuvo en boca de todos, la popularidad de la finca 'El Gasco' se ha disparado. Son muchas las personas que quieren celebrar allí su boda. Quién no querría dar el "sí, quiero" por los mismos lugares en los que Tokio, Río, Denver y el resto de la banda fueron felices.

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Sede del CSIC (Madrid)

Es más que evidente que el equipo de la serie no iba a poder rodar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre real. Es un lugar guardado con absoluto celo y allí no puede entrar cualquiera. Además, dadas las necesidades del rodaje de la serie, la sede real era muy poco práctica. Está encajonada entre otros dos edificios y para poder producir allí la ficción deberían haber cortado el tráfico muchos días. Algo inviable al encontrarse en una zona del madrileño barrio de Salamanca que se colapsaría con el rodaje. Así que se buscaron un sustituto. Al final consiguieron que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) les cediese su sede para crear su propia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El edificio se encuentra ubicado en la milla de oro de Madrid. Está en la calle Serrano, 117, justo al lado de la parada de metro 'Argentina'. Al final no necesitaron tanto tiempo como preveían. Solventaron el rodaje de todas las escenas exteriores en este lugar en tan solo siete días.

Banco de España - Complejo de Nuevos Ministerios (Madrid)

El gran protagonista de las Partes 3, 4 y 5. El Banco de España, que no es el verdadero Banco de España. Todo aquel que haya paseado por Madrid sabrá que el verdadero edificio está en plena Plaza de Cibeles, en un imponente edificio de finales del siglo XIX cuyos arquitectos fueron Eduardo Adaro y Severiano Sainz de la Lastra. Si no pudieron rodar en la verdadera Fábrica de la Moneda y Timbre, menos todavía en el edificio más seguro del país y uno de los más céntricos y que más tráfico tiene que soportar de la capital de España. Así que tuvieron que elegir otro que, realmente, es tan conocido casi como el propio Banco de España. Se trata del antiguo Ministerio de Fomento, rebautizado ahora como Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se encuentra en pleno Paseo de la Castellana, en el complejo que todo el mundo conoce como Nuevos Ministerios. El edificio fue diseñado por el arquitecto Secundino Zuazo Ugalde a mediados de los años 30 del pasado siglo basándose en las formas del Monasterio del Escorial. La obra tuvo que pararse por culpa de la Guerra Civil y cuando se reanudó fueron otros los que se hicieron cargo dando lugar a cambios con respecto a la idea original. Se cambió el ladrillo por granito. Hoy además del ministerio citado más arriba, alberga también los de Empleo y Seguridad Social y algunas secciones del de Agricultura y Medio Ambiente.

Billetes caídos del cielo - Plaza de Callao, Zona Financiera, Puerta del Sol (Madrid)

Para que la serie pudiese anclarse a la realidad, sus creadores sabían que iban a tener que rodar en lugares reales para darle a la ficción la verosimilitud necesaria. Así que se fueron a grabar a exteriores lo suficientemente reconocibles para poder conectar la serie con la capital de España. Ya en las primeras temporadas las calles de Madrid estuvieron presentes pero fue a partir de la Parte 3, cuando Netflix entró en escena e invirtió una ingente cantidad de dinero, cuando utilizaron varios puntos de la capital de manera espectacular. Por ejemplo, varios momentos de las partes 3 y 4 transcurren en la...

Plaza de Callao

En esta zona es donde se ven llover billetes en el arranque de la Parte 3 y donde se proyecta (Cines Callao) el vídeo de El Profesor alentando a la ciudadanía a luchar contra el sistema.

Zona Financiera

Las Cuatro Torres (camino ya de ser cinco) es otro de los puntos más reconocibles de la Madrid actual y la firma del skyline de la ciudad. Alí, el zeppelin de La Banda también deja caer varios millones de euros en billetes. La escena se completa con una vista completa del eje del Paseo de la Castellana en el que no solo podemos observar las Cuatro Torres. También pueden verse las Torres Kio (que ya fueron famosísimas gracias a 'El Día de la Bestia' antes incluso de estar terminadas) y la Torre Picasso, el icono de la antigua zona financiera. Este bloque de hormigón blanco fue, hasta la llegada del nuevo complejo de edificios, la torre más alta de Madrid.

Puerta del Sol

Para terminar el paseo del dirigible más generoso de la historia de las series, llegamos a la Puerta del Sol. Esta plaza es, casi con total seguridad, la zona más famosa de Madrid para toda España. No en vano nos comemos las uvas cada Nochevieja mirándola a ella y a su reloj.

Guarida de El Profesor - Barrio de San Blas (Madrid)

El lugar donde se va ejecutando milimétricamente el plan que El Profesor ha urdido con millones de detalles y posibilidades en las primeras dos partes de la serie. El interior está grabado en el plató que usaron la mayor parte de la serie en Colmenar Viejo (Madrid). Pero para los exteriores de la guarida se eligió un almacén del madrileño barrio de San Blas. Por si os da por acercaros se encuentra exactamente en la calle Miguel Yuste, 33.

Desguace - Desguaces El Choque, San Martín de la Vega (Madrid)

Uno de los momentazos de la Parte Uno de la serie fue la huida de El Profesor dando esquinazo a la inspectora Murillo (ya sabemos en qué acaba todo después). La secuencia completa se grabó en un desguace en la provincia de Madrid. Concretamente en Desguaces El Choque, en San Martín de la Vega.

Casino de Madrid

En la Parte 4 recuperamos al personaje de Berlín (Pedro Alonso) a través de flashbacks. En uno de ellos, él, su hermano El Profesor y Palermo se reúnen en un lujoso local para intercambiar para discutir los detalles del atraco al Banco de España. El local en cuestión es el bar Las Estancias que se encuentra dentro del Casino de Madrid, situado justo al lado de la Puerta del Sol, en la calle Alcalá, 15. El lugar os sonará de la serie por ese momento en el que Berlín hace algo inesperado con un tenedor...

El restaurante 'Lao-Che'

Este es un lugar completamente inventado pero lo traemos aquí porque su nombre tiene mucha historia. Este es el restaurante chino cerrado que La Banda usa para llegar hasta Murillo al final de la Parte 4 y liberarla. Es una de las partes del llamado 'Plan París' en la serie. El restaurante en sí, no existe pero su nombre viene de una saga mítica de películas. En 'Indiana Jones y el Templo Maldito', Lao-Che es el mafioso de Shanghai que persigue a Indy, a Tapón y a Willie Scott en el arranque de la película. Seguro que os acordáis de su avión...

Monasterio italiano - Ermita San Frutos (Hoces del Duratón, Segovia)

Este edificio es el sustituto de la casa de Toledo de La Banda en las Partes 1 y 2. Es su nueva guarida. En la serie, se encuentra en un lugar apartado de Italia, rodeado de unos increíbles cañones. No podemos olvidar que en España son los ladrones más buscados y no sería seguro planificar nada allí. Esta ermita existe de verdad y se encuentra muy cerca de Segovia. Está en el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón que sirvió para dar vida a la nueva guarida para las Partes 3, 4 y 5.

Interior del monasterio italiano - Abadía de Santa María Real de Párreces (Bercial, Segovia)

Para el interior de la nueva guarida no se fueron demasiado lejos. Cambiaron la Ermita de San Frutos por la Abadía de Santa María Real de Párreces que también está en la provincia de Segovia. Este edificio eclesiástico pasó a manos privadas por la desamortización de Mendizábal y hoy se utiliza, al igual que la finca 'El Gasco', para bodas y otros eventos como por ejemplo rodajes. Aquí se ha rodado parte de 'El Secreto de Puente Viejo', 'Isabel', 'Carlos V Emperador' y 'La Señora' por poner algunos ejemplos.

Persecución Parte 4 - Molinos de viento (Consuegra, Toledo)

Las imágenes hablan por sí solas. Una de las persecuciones más espectaculares de la Parte 4 tuvo lugar entre unos molinos de viento como paisaje de fondo. Esos molinos, famosos en toda España y fuera de ella están en la localidad de Consuegra, en la provincia de Toledo.

Farmacia donde Berlín compraba (El Casar, Guadalajara)

Esta es una de esas localizaciones que incluimos por la curiosidad y porque es un lugar de rodaje que no esperas encontrar de verdad. En la Parte 1, Berlín acude con regularidad a una farmacia a comprar medicamentos para aliviar su enfermedad y uno de los inspectores de Policía que les persiguen va allí para comprobar si es cierto y entonces descubre que El Profesor se les ha adelantado de nuevo borrando cualquier registro de la presencia de Berlín allí. Esa farmacia, según se puede intuir en la serie se encuentra en la provincia de Toledo, pero en realidad está en Guadalajara. Se encuentra en la Avenida de Lisboa, 659 (casualidad que se encuentre en una calle con el mismo nombre que una de las integrantes de la banda) en el municipio de El Casar.

Isla paradisiaca de Tokio y Rio - Islas Guna Yala (Panamá)

La isla 'Pelícano' es el lugar donde empieza la Parte 3. Allí vemos a Río y Tokio disfrutando de su amor tras haber robado con éxito la Fábrica de Moneda y Timbre. Pero la felicidad dura muy poco y pronto, la policía secuestra a Río, dando lugar al detonante que pone en marcha la trama del resto de la serie. El lugar que se ve en la ficción (aquí se nota que subió muchas cifras el presupuesto de la serie gracias a Netflix) es una mezcla de varias islas panameñas del archipiélago de Guna Yala. Está formado por más de 400 islas y la legislación imperante defiende su conservación. Apenas hay turismo, pero solo por el color de sus aguas, dan ganas de ir sin pensarlo.

La última fiesta de Tokio - Panamá

La huida de Tokio de Isla Pelícano para correrse una buena juerga fue el detalle que desencadenó que todo saliese mal al principio de la Parte 3 de la serie. Esa fiesta fue la que les obligó a sacarse de la manga el plan del atraco al Banco de España para poder rescatar a Río. Aunque la juerga fuese breve, solo por la localización debió merecer la pena el arriesgarse. Tokio pasó una noche de desenfreno total por las calles del centro de la ciudad de Panamá. No hay trampa ni cartón. Lo que se ve en la serie, son las mismas calles del centro de la capital panameña.

Florencia

Es una de los localizaciones más reconocibles de la serie. La vemos a partir de la Parte 3 gracias a los flashbacks que nos cuentan qué pasó con Berlín en el pasado y cómo ideó junto a su hermano y Palermo el plan perfecto para el atraco perfecto, el del Banco de España. Los planos de ellos paseando al lado de la catedral de Florencia no dejan lugar a la duda. Realmente se fueron hasta la ciudad italiana a rodar.

Una de las escenas que más se recuerdan de todas las que se rodaron en Florencia es la que tiene lugar en la Piazzola Michelangelo, un lugar súper turístico desde el que se pueden ver las mejores vistas panorámicas de toda la ciudad. Y para muestra, este vídeo de la cuenta de Instagram de Álvaro Morte que publicó el día del rodaje (2019) en ese sitio. Los turistas que descubrieron qué ficción se estaba rodando allí se acercaron para curiosear y así reaccionó el actor que encarna a El Profesor.

Filipinas, Tailandia, Indonesia - Tailandia

Al final de la Parte 2, se puede ver a El Profesor y a Lisboa (la antigua inspectora Murillo) disfrutando de su retiro en Palawan. Ni que decir tiene que en ese momento se usaron efectos digitales para poder suplir la localización real. No había presupuesto suficiente para ir a Filipinas a rodar aquella escena. Con la llegada de Netflix se tiró la casa por la ventana para la Parte 3, aunque tampoco viajaron a Filipinas. La sustituyeron por Tailandia donde sí que rodaron varias secuencias. Por ejemplo, esa en la que Tokio y El Profesor se reúnen para decidir cómo liberar a Río. El impresionante templo budista en cuestión está en Pattaya, una localidad costera cuya construcción data de 1981 y que todavía está sin terminar. No solo fingieron estar en Filipinas. Tailandia también se usó como lugar de rodaje para emular lugares de Indonesia. No hay que olvidar que Denver y Estocolmo se fueron con su botín a alguna parte de las islas de Java. El equipo no fue hasta allí a rodar. Se "conformaron" con Tailandia.

Flashbacks de Tokio en la 5ª temporada - Lisboa (Portugal)

La Parte 5 de la serie incluyó a varios personajes nuevos y dos subtramas que necesitaban nuevos exteriores para seguir otorgando a la serie ese aura internacional y de megapresupuesto que había adquirido desde hacía dos temporadas. La primera subtrama es la historia de amor entre Tokio y el personaje interpretado por Miguel Ángel Silvestre. Es una forma de entender por qué Tokio se comporta como se comporta y el dolor que lleva siempre dentro. El lugar que eligieron para rodar su trágica historia de amor fue Lisboa. Se les puede ver paseando por varias partes del casco histórico de la ciudad y atravesar el puente del 25 de abril a toda pastilla a lomos de una moto de gran cilindrada.

Flashbacks de Berlín en la 5ª temporada - Copenhague (Dinamarca)

El hijo de Berlín (Patrick Criado) fue otro de los personajes que se subieron a bordo al final de la serie. La subtrama tiene lugar 4 años antes de los acontecimientos de la serie y es importante para entender un giro de los últimos episodios. Toda la acción, todo el plan que urden para robar un valioso objeto fue rodado en la misma capital danesa de Copenhague. Tanto el palacio de Frederiksborg como el céntrico puerto antiguo y el canal de Nyhavn (uno de los lugares más famosos de Copenhague) aparecen en estos últimos episodios. De hecho el propio Pedro Alonso subió alguna foto a su perfil de Instagram durante el rodaje de estas secuencias.