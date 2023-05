'El silencio' es el nuevo thriller de Netflix protagonizado por Arón Piper en el papel de Sergio Ciscar. La serie sigue a un joven que sale de un centro de internamiento seis años después de haber asesinado a sus padres siendo menor de edad. La serie comienza, de hecho, por el crimen y se ve cómo los padres acaban en la calle tras caer por el balcón del piso familiar. Gabilondo explica la elección de un parricidio porque asegura que "siempre le han horrorizado y atraído a partes iguales los crímenes cometidos por niños o jóvenes, por menores de edad". Son muchos los casos que le han llamado la atención como el de "los jóvenes de Reino Unido que mataron a un bebé, el caso de Marta del Castillo o el conocido como el crimen de la katana".

En el caso de Sergio, volviendo a la nueva serie de Netflix, a pesar de la condena hay muchas preguntas sobre lo que pasó aquella noche en la que él y su hermana adoptiva Noa se quedaron huérfanos. Y es que desde ese día Sergio no ha vuelto a hablar, solo lo hace con algunas personas. Un silencio que, en lugar de ser un reto interpretativo para Arón Piper, es "una gran satisfacción para él". "Me encanta que esté en silencio porque como actor es una herramienta muy poderosa. Todo lo que se dice sin decirlo. No ha sido un reto sino una satisfacción”, explica.

Al salir de la prisión antes de cumplir toda la condena por buen comportamiento no será del todo libre. La joven psiquiatra Ana Dussel lidera un equipo dispuesto a encontrar respuestas y a conocer los motivos y las intenciones que le llevaron a cometer el terrible crimen, si es que lo hizo. Deben evaluar si puede volver a pasar y si es un peligro para la sociedad y para eso montan un operativo que observa al exconvicto día y noche sin que él lo sepa y como si fuese un animal en un zoo.

Un planteamiento con el que el creador Aitor Gabilondo lanza la pregunta de quiénes somos realmente y si lo que somos viene determinado o se construye a partir de lo que ven y opinan los demás. De ahí se explica también el juego con el espejo que nos cuenta el creador Aitor Gabilondo."Con Sergio, su madre primero, y luego también Ana hacen lo mismo, tratan de dominarle y nunca sabremos si la reacción de Sergio es una fuga a ese dominio o ya venía de serie. Es como el juego del espejo".

Sergio, el protagonista de 'El silencio' al que da vida Arón Piper, ha pasado toda la vida mirándose en un espejo detrás del que estaba la mirada de su madre. Una psicóloga que detecta reacciones violentas en su hijo adolescente y trata de controlarlo. Sergio se convierte entonces para ella en un objeto de estudio, en lugar de en su hijo. "Sergio ha estado influenciado o manipulado por su madre y, entonces, la mezcla de eso con un trastorno de nacimiento tiene "consecuencias fatales", cuenta Piper. "Sergio es está enfadado con el entorno, con la sociedad porque se cree una víctima y, en cierto modo, lo es".

Víctima o verdugo, Sergio trata de salir adelante, llevar una vida normal mientras es escudriñado para saber si puede reinsertarse en la sociedad. Gabilondo explica que ha podido "hablar con personas que han rehecho su vida después de un crimen y solo sus padres y su pareja saben lo que pasó, así que viven constantemente con el miedo a ser descubiertos".

¿Es posible reinsertarse o no? ¿Depende de lo que crea la sociedad o de uno mismo? ¿Qué papel juega la obsesión por las pantallas y por escudriñar la vida de los demás? Todas estás preguntas están en la historia de Sergio y de los personajes que le rodean: Ana (Almudena Amor), Marta (Cristina Kovani), Eneko (Manu Ríos), el agente Cabrera (Aitor Luna) o Natanael (Ramiro Blas).