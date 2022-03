La ficción turca se ha convertido en un fenómeno mundial, que incluso supera con creces el furor que durante los años 80 y 90 generaron las telenovelas llegadas desde América Latina. De hecho, es abrumadora la diferencia entre el volumen de producciones latinoamericanas durante aproximadamente dos décadas en comparación con la ingente cantidad de títulos que llegan desde Turquía a las televisiones y las plataformas desde que en 2018 Fatmagül hizo estallar el boom.

Con el desarrollo de las plataformas de streaming en España y el aumento en ellas de la producción propia original, la ficción turca encontraba su hueco en nuestro país en la televisión en abierto. De hecho, según un informe que DOS30 publicaba en 2021, la ocupación de las series turcas en televisión ha crecido exponencialmente “pasando de 491 horas en 2018 a 3.286 en 2020. Cifras que supone un crecimiento del 85% en dos años”.

Series turcas: salto al prime time, remakes y Netflix

Se suele decir que "quien golpea primero, golpea dos veces" y Atresmedia es el grupo audiovisual español a la cabeza de un fenómeno que, por supuesto, tampoco ha escapado del radar del gigante del streaming, Netflix. Fatmagül llegaba en 2018 a Nova convirtiéndose con su primera emisión en la serie más vista de la historia del canal y consiguiendo subir la audiencia media casi un 50% con la emisión de cada capítulo (datos de DOS30). Unos datos que explican no solo que Divinity, el canal de la competencia, se subiera al carro; sino también que las series turcas dieran el salto a Antena 3, de nuevo en un movimiento pionero. Así es como la ficción turca ha pasado de dominar los ránkings de audiencias de las cadenas de TDT a estar en lo más visto del prime time de Antena 3, tal y como ha sucedido con Mi hija o Mujer que son, por cierto, a su vez adaptaciones de series japonesas; o con Tierra Amarga, que se emite en la franja de la sobremesa.

No podemos hablar del fenómeno de la ficción turca, sin hablar de los remakes y no solo porque dos de las ficciones más vistas llegadas de Turquía son en realidad adaptaciones de series japonesas, como hemos dicho, sino también por las nuevas versiones que después se han hecho de algunas de ellas. Ya se sabe que que cuando algo funciona no hay nada como aplicar la misma fórmula a algo nuevo. Y eso es lo que está pasando no solo con la ficción turca, sino en el panorama audiovisual en general. Ahí está, por ejemplo, Your Honor, un remake americano que se basa en la israelí Kvodo, que ha sido versionada en Francia como Un hombre de honor y que tendrá también su réplica en España de la mano de Atresmedia. Pero, volviendo a lo que nos ocupa, es precisamente Atresmedia, el grupo que se lanza a los remakes de las series turcas que han disparado su índices de audiencias.

Primero llegaba Alba —disponible en Atresplayer y que se estrena en abierto a Antena 3—, un drama inspirado en Fatmagül y protagonizado por Elena Rivera que parte de un terrible suceso. La protagonista sobrevive a una violación múltiple de la que apenas recuerda nada, pero que la llevará a un terrible descubrimiento sobre la persona en la que más confía. Además, tendrá que enfrentarse a la poderosa familia que protege a sus ricos agresores. La siguiente es Heridas, aún pendiente de estreno, que cuenta con Adriana Ugarte y María León para protagonizar una historia sobre la maternidad y el abandono. Para no perdernos, se trata de la tercera versión de Mother, una serie japonesa de 2010, cuyo remake turco Madre triunfó en España protagonizado por Cansu Dere . Recientemente, COSMO ha estrenado además la versión francesa titulada como Saving Lisa y que cuenta con Victoria Abril en su elenco.

Las adaptaciones son, sin duda, un indicador de que el boom de la ficción turca no es pasajero y que se está afianzando, pero la pista definitiva está en la entrada de series turcas en el catálogo de Netflix que se apunta a todo lo que huele a éxito. Así llegaban a la plataforma títulos como 50m2, Hakan, el protector; The Gift, o Amor 101. El siguiente paso del gigante del streaming ha sido ir directamente a la fuente y fichar a la guionista de éxitos como Fatmagül o Amor prohibido, Ese Yörenç, para crear una nueva serie original. Se trata de Si lo hubiera sabido, una historia que adaptará la guionista Irma Correa (Alba) y que estará protagonizada por Megan Montaner (30 monedas), Miquel Fernández (Alba) y Michel Noher (La unidad), entre otros. Es una serie sobre las segundas oportunidades en la que Emma es una mujer desencantada con su vida y a la que el destino le brinda la posibilidad de empezar de nuevo.

Si después de este repaso, sientes curiosidad por explorar el universo de las series turcas, a continuación te dejamos una selección de los 30 títulos que han conquistado a la audiencia.

1. 'Fatmagül'

El primer título de este listado, no podía ser otro que el de la serie que se convirtió en un gran éxito de audiencia en Nova con una terrible historia sobre la victimización que sufren en Turquía las mujeres que sobreviven a una violación. La protagonista es la humilde Fatmagül Ketenci, una joven que vive con su hermano y su cuñada y está prometida con Mustafa. Su vida dará un giro cuando cuatro hombres la someten y la violan y es obligada a casarse con uno de ellos, perdiendo a su familia y a su prometido. La historia se desarrolla a lo largo de 80 episodios y está protagonizada por Beren Saat (Amor prohibido), Civan Canova (Broken Pieces), Engin Akyürek (Amor de contrabando), Firat Çelik (20 minutes), o Seda Güven (Elveda Derken).

Como ya hemos comentado, tras su éxito en España la serie ha sido adaptada en la ficción titulada Alba, que protagoniza Elena Rivera y que, además de en Atresplayer, se emite en el prime time de Antena 3. La serie no solo ha sido importante por ser el origen del fenómeno de la ficción turca, sino que en su país de origen dio pie a la movilización de la sociedad en contra de la injusticia que sufren las mujeres que han sido violadas. El origen de esta historia está en una novela del escritor Vedat Türka de 1976, que fue transformada en película en los años 80. La adaptación de la serie corre a cargo de las guionistas Melek Gençoglu (Medcezir) y Ece Yörenç (Sühan: venganza y amor). Esta última, ha dado además el salto a Netflix con Si lo hubiera sabido.

2. 'Tierra Amarga'

Esta serie llegaba a la sobremesa de Antena 3 después de triunfa ren una treintena de países para contar una historia de amor y adversidad ambientada en la década de los 70. La serie sigue a la pareja formada por Züleyha y Yilmaz que viven su amor en Estambul, pese a la oposición de la familia de ella. Precisamente por protegerla de una situación de abuso, Yilmaz cometerá un terrible delito que les obliga a huir en busca de un futuro que estará marcado para siempre por lo que sucedió en Estambul. Para esconder su identidad se verán obligados a hacerse pasar por hermanos y su nueva vida les lleva hasta Adana, en la región de Çukova en el sur de Turquía. Allí trabajarán para la poderosa familia terrateniente de Hünkar y su hijo Demir, que se enamorará de Züleyha. La duda es si su amor logrará sobrevivir a tantos obstáculos.

La serie se compone de un centenar de episodios repartidos en tres temporadas y cuenta con un extenso elenco entre los que se encuentran Vahide Perçin (Cars of the Revolution), Hilal Altinbilek (Kerem, hasta la eternidad), Ugur Günes (Dirilis: Ertrugul), Murat Ünalmis (Love is in the air), Melike Yalova (Karadayi), Sibel Tasçioglu (Medcezir), Bülent Polat (Karagül), y el veterano actor Kerem Alisik (Kara Sevda: Amor eterno). Además de por sus personajes y por el dramatismo de su historia de amor, esta serie de época destaca por la calidad de la producción y la dirección de arte que corre a cargo de Nilüfer Çamur (Kiskanmak) y que destaca con un impresionante vestuario, una lograda ambientación e increíbles paisajes naturales.

3. 'Infiel'

Esta serie que puede verse en Antena 3 y ATRESplayer PREMIUM está basada en la serie británica, Doctora Foster, de la BBC y disponible en Netflix. Cansu Dere (Madre) es la actriz protagonista de la versión turca de esta historia sobre Asya, una exitosa médica con una prometedora carrera y una vida perfecta junto a su marido Volkan y su hijo Ali. Una imagen idílica que se viene abajo el día que encuentra un pelo rubio en la bufanda de su marido descubre que las cosas no son como ella pensaba. Descubrir que Volkan ha dejado embarazada a la hija de unos amigos con la que mantiene una relación de varios años despierta la ira de Asya que tratará de vengarse de su marido y de la amante de este.

Junto a Cansu Dere como Asya, Caner Cindoruk (Mujer) interpreta a Volka, el marido infiel; mientras que Melisa Sezen se estrena con el papel de la amante en el panorama televisivo español. La serie fue todo un éxito en su país de origen a pesar de tener que hacer frente a la censura de su país que le impuso una cuantiosa multa por “normalizar las relaciones extramatrimoniales”. Además de por sus conocidos protagonistas, la ambientación más actual es uno de los alicientes de la serie.

4. 'Mujer'

Después del éxito de Fatmagül en Nova, Mujer ha sido la gran apuesta con la que Atresmedia ha llevado el boom de la ficción turca de la TDT al prime de a cadena principal del grupo. Y fue llegar y ganar, porque Mujer ha sido todo un fenómeno de audiencia. La serie sigue a Bahar, una mujer que encuentra la felicidad junto a Serp, pero los buenos momentos se terminan cuando él muere y ella se queda viuda con dos hijos. En esta situación, Bahar retomará el contacto con su madre a la que hace 20 años que no ve, desde que la abandonó siendo una niña y eso hará que tenga que revivir su pasado. En el camino por superar la muerte de su marido se aferrará a sus hijos y a sus dos amigas. Sin embargo, no escapará del acecho de los fantasmas del pasado ni de la traición de su hermana y de su difunto marido. La clave está en saber si su esposo realmente falleció.

Esta ficción es una versión de una serie japonesa del mismo nombre y creada por Yujo Sakamoto, el mismo guionista de otra serie adaptada en Turquía, Madre, que también tendrá una versión española de la mano de Atresmedia. Özge Özpirinçci encabeza el reparto de la serie que también cuenta con Caner Cindoruk (Infiel), Bennu Yildrimar (La familia) y Saray Kaya (la familia de mi esposo).

5. 'Inocentes'

Tras el éxito de Mujer, Inocentes es la serie que ha cogido el testigo de las series turcas en prime time. Este drama psicológico se inspira en hechos reales para contar una historia ficticia que explora las enfermedades mentales y su repercusión en el entorno de quienes las padecen. La serie sementar en Han Derenogu un carismático y exitoso joven que vuelve a Turquía tras estudiar en Estados Unidos. Sin embargo, su imagen de triunfador esconde la tristeza por los recuerdos de una tragedia que ha marcado a su familia. De hecho, Han vive con su padre y sus hermanas, que padecen diferentes trastornos como consecuencia del suceso: desde la severa obsesión compulsiva por la limpieza de Safiye, hasta el asma y la tendencia a la autolesión de Neriman, pasando por Gulben, que sigue mojando la cama. La vida aislada y dedicada al cuidado de Han cambia cuando conoce a Inci, se enamora y decide pensar por primera vez en su felicidad. Sin embargo, sus hermanas no se lo toman nada bien.

El reparto está encabezado por Brian Sokullu (Inmortals), junto a Farah Zeynep Abdullah (Kösem, la sultana) en el papel de Inci y Merve Dizdar (Mi vida eres tú), Ezgi Mola y Gizem Katmer. Como decíamos la ficción se inspira en hechos reales que la psiquiatra Gülseren Budayicioglu ha plasmado en sus libros. En concreto, la serie se inspira en Trash Apartment, uno de los capítulos de la novela Madalyonunun Içi.

6. 'Madre'

Madre es otra de las series que ha triunfado en el prime time de Antena 3 y que puede verse en ATRESplayer PREMIUM. Basada en la serie japonesa Mother, esta versión sigue a Zeynep una joven profesora que sospecha que una de sus alumnas de siete años, Melek, sufre malos tratos. Finalmente es abandonada por lo que ella decide acogerla y comenzar una nueva vida en otra ciudad convertidas en madre e hija.

La serie es una apuesta por influir en la sociedad turca en un asunto tan delicado como el maltrato infantil en el ámbito familiar. En esta serie repite protagonismo la actriz de Infiel, Casu Dere, que se ha convertido en toda una estrella internacional. El papel de la niña lo interpreta Beren Gökyildiz (Mi hija), que, a pesar de su corta edad, es ya famosa dentro y fuera de su país. La serie, como ya hemos comentado tendrá una versión española protagonizada por Adriana Ugarte y María León.

7. 'Mi hija'

Junto con Mujer, esta serie ha sido el tándem estrella del prime time de Antena 3. La serie cuenta la historia de Öykü, una valiente Mila de ocho años y Demir, que años después descubrirá que es su padre. Tras ser criada por su tía, Öyku se queda sola de manera repentina y su única salida será buscar a su padre en una dirección que su tía le ha dejado en una carta. Así es como conoce a Demir, un estafador soltero en la cárcel que desconocía que su exnovia se había quedado embarazado. Öykü será la baza de Demir para salir de la cárcel gracias a un permiso para cuidar de su hija y así intentar terminar un trabajo que tenía en marcha con su socio Ugur y hacerse con un importante botín. Sin embargo, todo cambiará cuando Demir y Öykü conozcan a la veterinaria Candan.

Beren Gökyildiz es la joven protagonista de esta historia que comparte pantalla con Bugra Gülsoy (Fatmagül). Junto a ellos también encontramos a Tugay Mercan y Leyla Lydia Tugutlu. Parte del atractivo de la historia reside en la relación que construyen padre e hija y la ternura de la niña que muestra una gran empatía y una capacidad de ver el mundo tal y como es, inusual para su edad.

8. 'Mar de amores'

Se trata de una serie ambientada en los años 60 que cuenta la historia de amor de Ali y Cemile, un matrimonio perfecto, y sus cuatro hijos. Como capitán de un barco, Ali pasa largas temporadas en alta mar. Tras uno de esos viajes, Cemile descubre que su marido tiene una relación con Caroline, una joven mujer holandesa, tras encontrar por accidente una carta. A pesar de que el secreto destroza su vida, ella está dispuesta a seguir con su matrimonio. Entonces, Caroline le pide a Ali que elija entre ella y su mujer y ante su indecisión decide viajar a Estambul. Cemile cometerá entonces una locura que la llevará a la cárcel, cambiando su vida y la de su familia. El reparto de la serie está encabezado por Erkan Petekkaya (Ali), Ayça Bingöl (Cemile) y Wilma Elles (Caroline).

9. 'Elif'

Esta serie de amores imposibles y secretos familiares cuenta la historia de Melek y Kenan. Ella es sirvienta y él el hijo mayor de la familia Emiroglu para la que ella trabaja pero, aunque el amor es correspondido la familia de él se opone y decide enviar lejos a la joven que está embarazada. Ella cree que él la ha abandonad, mientras que él no sabe nada del embarazo. Elif es el nombre de la hija de ambos, que da título a la serie, y que llega al mundo cuando su padre se casa con Arzu. Melek inicia una relación con Veysel, un hombre violento y enganchado al juego que está dispuesto a vender a la hija de su pareja para saldar sus deudas. Para protegerla, su madre decide entregar a su hija al cuidad de Ayse, una de las sirvientas que conoció trabajando en la mansión Emiroglu.

Esta serie tiene cinco temporadas y cuenta entre sus protagonistas con la pequeña Isabella Damla Güvenilir (Elif), Selin Sezgin (Melek), Altug Seçkiner (Kenan), Hasan Ballitas (Veysel) y Melisa Çinar (Arzu), entre otros.

10. 'Hercai'

El amor, la traición y la venganza son de nuevo protagonistas en esta historia de enfrentamiento entre dos familias. La serie sigue a Miran, un joven criado por su abuela que busca vengarse del hombre que causó la muerte de sus padres. Su plan es pedir la mano de Reyyan, la hija de su gran enemigo, y repudiarla el mismo día de su boda. Lo que no está en sus planes es terminar enamorándose de ella.

La serie está basada en la saga de novelas de la escritora Sümeyye Koc que comenzó a publicar sus novelas siendo una adolescente en una plataforma para aficionados. Erbru Sahin y Akin Akinözü son los actores protagonistas de la serie que ha sido un fenómeno de masas dentro y fuera del país. Solo por eso, merece la pena echarle un vistazo a la ficción que ha llegado a más de 100 países. Puede verse en ATRESplayer PREMIUM.

11. 'Sila'

Con el fenómeno de la ficción turca en marcha, esta serie llegó en 2019 tras el éxito de Fatmagül y consiguió revalidar el éxito de su predecesora. La serie trata sobre una joven que fue vendida a una pareja rica e Estambul. Años después su padre regresa para, a través de engaños, llevarla de nuevo a Mardin, su lugar de nacimiento. Allí le espera un matrimonio pactado con Boran, para poder salvar la vida de su hermano mayor. En este contexto Sila se convierte en prisionera de un mundo marcado por la tradición.

Esta serie pone de manifiesto el contraste de la sociedad turca que va desde una avanzada de Estambul, a Mardin donde las tradiciones siguen marcando el día a día y las mujeres viven en sumisión mientras que los hombres mantienen sus privilegios. En ese sentido, la serie lanza un mensaje esperanzador de cambio a través de la educación, que además está liderado por una protagonista femenina. En esta serie encontramos a Cansu Dere (Inifiel, Madre) en uno de sus primeros papeles como actriz. Junto a ella, actúa Mehmet AkifAlakurt (Fatih). Como curiosidad, además de protagonismo, ambos comparten su pasado como modelos.

12. 'Amor prohibido'

Amor prohibido está basada en la novela de1899 del escritor turco Halid Ziya Uşaklıgil, aunque está actualizada a la Estambul de nuestros días para contar una historia de pasión, lealtad y tración, ambición y deseo irrefrenable. La serie sigue al viudo Adnan y sus hijos Nihal y Bülent con los que vive en uno de los mejores barrios de Estambul. Andan, también ha criado como a un hijo a su sobrino Behlül, un joven seductor y mujeriego. Adnan se enamora de la joven Bither nada más verla y ella terminará casándose con él con el único objetivo de vengarse de su ambiciosa madre, Fatma. El amor prohibido llegará entonces cuando Behlül y Bither se vayan conociendo y pese al rechazo inicial de ellas, terminen sucumbiendo a sus sentimientos. Su amor prohibido terminará afectando de diferente manera a da miembro de la familia.

La serie llegaba en 2019 a Nova, tras cosechar en Turquía un éxito sin precedentes. El capítulo final de la serie fue visto por el 74% de la audiencia y hasta hubo una pausa en el parlamento de Ankara para seguir el desenlace de la serie, que por otro lado no fue del agrado de los conservadores por el desenfreno y la pasión secreta de los protagonistas. Además de por su historia y sus espectaculares y lujosos escenarios, el atractivo de la serie reside en el elenco que reúne a algunas de las principales estrellas de la televisión turca y que está encabezado por Beren Saat (Fatmagül) en el papel de Bither, Kıvanç Tatlıtuğ (Suhan: amor y venganza) como Belhül, Hazal Kaya (El secreto de Feriha) interpretando a Nihal, o Nebahat Çehre (Amor de contrabando) como Fatma, entre otros.

13. 'Cennet'

A finales de 2021 llegaba a Nova esta serie que se basa en un drama coreano titulado Tears of Heaven. La versión turca sigue a Cennet, una joven abandonada por su madre al nacer y que fue criada por su abuela. La protagonista es una joven bastante solitaria que rompe su relación con su mejor amigo después de un incidente. Una vez licenciada en Arquitectura conocerá a la madre de su amiga Melissa que le ofrece un trabajo en su en su conocido estudio. Allí también se reencontrará con su mejor amigo del pasado, que resulta ser el novio de Melissa. Entre ellos surgirá la química, pero ese no será el mayor de sus problemas. La madre de Melissa, Arzu, descubre por una marca en el cuello de Cennet que esa mujer es la bebé que ella abandonó. Con estos ingredientes el cóctel amor, celos, rivalidades y secretos está servido.

La serie se compone de 115 episodios de 45 minutos cada uno su reparto está compuesto por Almila Ada (Vengadores: La era de Ultrón), Berk Atan, Esra Ronabar o Zehra Yilmaz, entre otros.

14. 'Ciudad Cruel'

Esta serie turca es uno de los últimos éxitos de Nova, el canal de Atresmedia en el que se emite. Ciudad Cruel narra la historia de dos familias que, pese a su diferente nivel social, están unidas por el destino. Por un lado está Agah Karaçay, el exitoso empresario que vive una vida de lujo con su ambiciosa mujer, sus hijos y su sobrino, postrado en una silla de ruedas por un accidente, y al que cuida como su hijo desde la muerte de su hermano. Por otro lado, está la familia Yilmaz que forman Seher, sus tres hijos y su suegra. Tras el incendio de su casa, se trasladan a Estambul y comenzarán a trabajar para la familia Karaçay. El millonario Agah recurrirá al dinero para encontrar un mujer que cuide a su sobrino, un acto que en realidad oculta un sentimiento de culpa relacionado con la muerte de su hermano.

Una vez más los secretos, el amor y el dinero son los ingredientes de una historia absorbente que se desarrolla en impresionantes localizaciones exteriores y en un ambiente de lujo extremo. El elenco de la serie lo componen Berker Güven (Flames of Fate), Sera Kutlubey (Secretos prohibidos), Fikret Kuskan (Mi padre y mi hijo), Mine Tugay (Medcezir) y Ozan Dolunay (Good dan, bad day), entre otros

15. 'La señora Facilet y sus hijas'

La diferencia de clases sociales está también en el centro de esta serie que puede verse en Nova y en ATRESplayer PREMIUM. La serie sigue Fazilet, una madre controladora y ansiosa por encontrar la manera de enriquecerse y abandonar el barrio humilde en el que viven. tras la muerte de su marido, su única esperanza para lograr su objetivo son sus hijas Ece y Hazan. Ese es la pequeña y su mayor apoyo para tener éxito con su ambiciosa plan. Mientras que la mayor Hazan aún sufre por la pérdida de su padre de la que de alguna manera culpa a su madre. Para conseguir fama y dinero, Fazilet arrastrará a Ese hasta la rica familia Egemen, que vive rodeada de lujo junto al Bósforo.

El lujo, la ambición y el amor se dan cita en esta ficción que protagonizan algunos de los actores turcos más conocidos por sus legiones de seguidores. Nazan Kesal (Él es mi hijo), Afra Saraçoglu (Yesilçam), Deniz Baysal (Organización), Çaglar Ertugrul (Trampa de amor), y Alp Navruz (El cuento de la Isla) son los principales nombres del reparto.

16. 'La hija del embajador'

Esta nueva serie llegaba a Nova para sustituir a la exitosa Hercai con una historia de amor truncado por la confusión la ira, la frustración y el resentimiento. La hija del embajador sigue a Nare, hija del embajador turco en Montenegro, y a Sancar, el joven de familia humilde que vive en el pueblo en el que Nara veranea desde niña. El amor surge entre ellos y va creciendo hasta el punto de que toman la decisión de casarse en secreto. En la noche de bodas, la tragedia arremete contra su historia de amor y Nara desparece. Años después, el mismo día que Sancar va a casarse con otra mujer aparece Nara con la hija de los dos.

La serie ha estado protagonizada por Neslihan Atagül (Entre dos amores), hasta que un problema de salud le obligó a dejar la serie y fue sustituida por Tuba Büyükütün (Sühan: venganza y amor). Junto a ellas completan el elenco Engin Akyürek (Amor de contrabando, Fatmagül), Tülin Yazkan (Stiletto Vendetta), Erhan Alpay y Uraz Kaygilaroglu, entre otros.

[[H4:17. '50 m²']]

Con 50m2, la ficción turca escapa del formato clásico de drama romántico y se embarca en otros géneros más cercanos al thriller o incluso la comedia negra. Disponible en Netflix, esta serie original de la plataforma sigue a Shadow, un asesino a sueldo que quiere retirarse para descubrir quién es y debe traicionar a su jefe para conseguirlo. Servet ha sido como un padre para él y sabe que no le dejará irse así como así por lo que deberá esconderse y ocultar su identidad. El título 50m2 hace referencia al tamaño de la pequeña sastrería de un barrio de Estambul en la que se refugia y que se convertirá en su nueva casa cuando los vecinos le confunden con el hijo del dueño, recién fallecido. Bajo está nueva identidad el sicario deberá comenzar a tejer una red de mentiras para no ser encontrado, al tiempo que irá descubriendo detalles de su pasado la verdad sobre su familia.

Escrita por el cineasta Burak Aksak en 2017, no fue hasta 2020 cuando Netflix se interesó por ella después de que otras plataformas hubieran rechazado el proyecto por el coste del rodaje. Netflix no quiso arriesgar con el casting y fichó a uno de los protagonistas de Fatnagül, Elgin Öztürk. Junto a él componen el reparto Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt y Kürsat Alniaçik. Si quieres iniciarte en la ficción turca, pero el género melodramático no va contigo esta serie es una buena opción. Además, frente a otras series más largas, esta se compone únicamente de ocho episodios.

18. El secreto de Feriha

Es posible que esta serie te pasara desapercibida ya que no es tan conocida como su predecesora Fatmagül, pero fue también un éxito de audiencia en su llegada a España. De la misma distribuidora que Madre, El secreto de Feriha trata sobre el conflicto ético de Feriha Yilmaz, una joven inteligente y atractiva de origen humilde que consigue estudiar entre la élite gracias a una beca. Para integrarse, mentirá sobre su clase social, algo que no le resulta demasiado difícil teniendo en cuenta que vive en uno de los edificios más lujoso de un barrio rico de Estambul. Eso sí, ella vive en el sótano porque su padre, Riza, es el conserje. Las cosas se irán complicando, especialmente después de que se fije en ella el chico más popular del campus, Emir Sarrafoglü.

El dilema de Feriha estará entre ser sincera y aceptar el lugar del que proviene o seguir mintiendo para pertenecer a un mundo que puede brindarle, en principio, un futuro mejor. Hazal Kaya (Amor prohibido) es la protagonista de la ficción en la que también figuran, entre otros, Çağatay Ulusoy (Medcezir) y Vahide Perçin (Madre).

19. 'Club Estambul'

Esta es una de las series turcas que Netflix ha incluido en su catálogo. Ambientada en la cosmopolita Estambul de los años 50, la serie está protagonizada por Matilda una mujer judía que, tras un pasado turbulento que la lleva a la cárcel, sale por fin en libertad. Con el objetivo de recuperar el tiempo perdido con su rebelde hija Rashel, busca trabajo en el club nocturno más famoso de la ciudad del Bósforo. Allí tendrá que lidiar con todo tipo de situaciones desagradables pensando siempre en recuperar su vida y la de su hija, que además se relaciona con Fiskit Ismet un conocido mujeriego que se ha fijado en ella. Los consejos de su madre caen en saco roto, en parte por la falta de vínculo entre ambas por la ausencia de su madre. Conforme avanza la serie, se van desvelando los secretos del pasado oscuro de Matilda.

Aunque también viene de Turquía, la serie se distancia del esquema clásico de la ficción que llega a nuestro país. Para empezar, porque la serie tiene un formato más adaptado a los tiempos que maneja la ficción occidental. La serie de época consta de 12 episodios divididos en dos temporadas y cada capítulo no supera la hora de duración. Con mucha menos dosis de amor, la ficción es un drama que aborda temas como la maternidad, la ausencia, el abandono y las dificultades para salir adelante. El reparto también consta de nombres conocidos como Gökçe Bahadir (Stilletto Vendetta), Baris Arduc (Te alquilo mi amor), Aude Kalebek, Metin Akdülger (Medcezir), Salih Bademci (Te alquilo mi amor) y Firat Tanis.

20. 'Amor 101'

Con esta serie, Netflix también apuesta por un género distinto a las ficciones turcas a las que estamos acostumbrados. Amor 101 está ambientada en 1998 y sigue a un grupo de de cuatro adolescentes en la cuerda floja y a los que todos los profesores del instituto quieren expulsar. Únicamente hay una profesora que da la cara por ellos, pero va a ser trasladada a otra ciudad. Para evitarlo, los cuatro estudiantes se convertirán en celestinos para intentar que se enamore del entrenador de baloncesto y que así, tal y como dicta la ley, pueda elegir el lugar de trabajo cuando se case.

En Turquía, la serie encontró todas las trabas posibles y fue acusada por la opinión pública de ser un "nido de perversión" y de empujar a los jóvenes a la homosexualidad. Las acusaciones llegaron incluso a los tribunales, aunque finalmente fueron desestimadas. Eso sí, la polémica ya estaba servida. Para el guion, la plataforma apostó por Merçi Acemilerías (Pájaro soñador) y por un elenco de jóvenes actores como Selahattin Pasali (Leke), Alina Bob (No sueltes mi mano), Mert Yaziciogli (Rosa negra), Kubilay Ava (Te amaré por siempre), Ipek Filiz Yazici (No sueltes mi mano), y Pinar Deniz (Te amaré por siempre).

21. 'Masum'

Dentro de la ficción turca, esta serie viene a completar un género que faltaba, el del thriller policiaco. La serie está localizada en un tranquilo pueblo en el que vive un policía retirado junto a su familia que repentinamente se verán involucrados en un misterioso asesinato rodeado de secretos estremecedores. La serie es, además una adaptación del obra teatral Bayrak, que significa Bandera, del autor Berkun Oya, quen también se ha encargado de la adaptación para televisión.

Masum, que se traduce como Inocente en turco, consta de ocho episodios en los que cuenta con un reparto de excepción, desde el premiado Haluk Bilinger como protagonista, a Nur Sürer (Un litro de lágrimas), en el papel de su mujer; y Okan Ylabik (Hakan: el Protector) en el papel de Tariq.

22. 'The Gift'

Esta serie es una de las primeras ficciones originales de Netflix en Turquía y trata sobre una pintora emprende un viaje de autodescubrimiento durante un viaje de trabajo en una excavación arqueológica en Turquía, en la que desvelará secretos relacionados con su pasado. El viaje pondrá patas arriba la apacible vida de esta prometedora artista que además de una familia maravillosa tiene una relación estable y está a punto de abrir su primera exposición. En esta serie, el enclave juega un papel fundamental ya que la serie está localizada en el templo de Göbekli Tepe, en la frontera con Siria, que data de hace más de 12.000 años y está considerado 'punto cero' de la Historia.

Basada en la novela Dünyanın Uyanisi de Şengül Boybaş, la serie este protagonizada por Beren Saat (Fatmagül), Mehmet Günsür (Kanaga), Metin Akdülger (Kösem) y Melisa Şenolsun (Nefes Nefese).

23. 'El hombre equivocado'

Esta ficción turca supone el regreso de la pareja formada por los actores de Can Yaman y Özge Gürel, que ya actuaron juntos en Dolunay: Luna llena. El hombre equivocado es una comedia romántica se entra en Özgür, un joven mujeriego y adinerado que ha perdido la fe en el amor; y en Ezgi, es una romántica empedernida que no desiste de encontrar al hombre de su vida a pesar de que no deja de equivocarse. Una casualidad del destino hará que sus caminos se crucen, precisamente, cuando ella está en su peor momento: sin coche, trabajo, casa, ni novio porque el que tenía la ha dejado para casarse con su amante. Tras su encuentro se convierten en amigos y acuerdan cooperar, él la ayudará a conquistar para siempre al hombre perfecto y ella le acompañará a la boda de su hermana para aplacar el ansia de su madre por verle emparejado. Y efectivamente, ya solo queda saber cuánto tiempo tardan en descubrir que están hechos el uno para el otro.

Los protagonistas son dos de los actores turcos más conocidos a nivel internacional y junto a ellos también encontramos a Serkay Tütüncü, Gemre Gümeli, Fatma Topas, Selin Sezgin, o Earp Can Köroglu, entre otros.

24. 'Fatma'

Cómo puede una humilde mujer joven terminar convertida en asesina a sueldo. La respuesta esta en Fatma, otra serie turca de Netflix que sigue a Fatma, una mujer de 35 años que trabaja como personal de limpieza mientras su marido está en la cárcel. Cuándo él sale de prisión tendrá lugar una tragedia que la lleva a cometer un asesinato sin querer. Sin embargo, nadie parece darse cuenta y su delito pasa desapercibido, excepto para los socios de su marido que descubren en ella una gran habilidad para matar sin ser vista. La lucha por sobrevivir llevará a Fatma a seguir matando por encargo de quienes se convierten en sus jefes.

Se trata de la primera serie de Özgür Önurme, que está protagonizada por Burcu Biricik (Hayat) junto a Uğur Yücel (Benim Dünyam), Mehmet Yılmaz Ak (Yargı).

25. 'Paramparça: vidas cruzadas'

Entre todas las series turcas que repasamos en esta lista solo faltaba una historia sobre intercambio de bebés y aquí la tenemos. La ficción cuenta cómo 15 años antes, Gulseren sufre una accidente y termina en el hospital dando a luz a una niña. En el mismo centro, otra mujer, Dilara, también es ingresada de urgencia para tener a su hija. La primera mujer es, al contrario que Dilara, una joven de origen humilde. Por un error las niñas son intercambiadas y son criadas por las familias equivocadas. Después de 15 años el secreto es descubierto provocando grandes conflictos para las dos jóvenes y sus familias.

Esta exitosa serie está protagonizada por Erkan Petekkaya, Nütgul Yesilçay, Ebru Özkan, Leyla Tanlar y la joven Alina Bob, entre otros.

26. 'Amor de contrabando'

En Amor de contrabando, los caprichos del destino hacen que la aparición de dos cadáveres sea el punto de unión para la historia de amor de dos personas. Esas dos personas son Ömer Demir y Elif Denizer. Él es un policía y ella una adinerada diseñadora de joyas y unirán sus fuerzas para investigar la muerte de la prometida de él y el padre de ella puesto que los cadáveres de ambos han aparecido juntos en un coche. Durante la investigación, la relación entre ellos se convertirá en lago más que una colaboración.

Los protagonistas son Engin Akyürek (Fatmagül) y Tuba Büyüküstün (Sühan: Venganza y amor) y junto a ellos también figuran Nebahat Çehre (Amor prohibido), Erkan Can (Son), Bestemsu Özdemir (Baba Nerdesin Kayboldum) y Saygin Soysal (46 Yok Olan), entre otros.

27. 'Nos conocimos en Estambul'

Esta miniserie de Netflix es un drama que refleja a la perfección la división que existe en Turquía entre una sociedad adinerada y laica y la clase trabajadora y, por lo general, muy creyente. La serie se centra en las vidas cruzadas de un grupo de personas que trata de derribar barreras socioculturales y hacer frente a sus temores internos, de forma que tradición, religión y relaciones se entremezclan en esta serie que ya hay quien la considera de culto.

La protagonista es Meryem, una joven musulmana humilde que trabaja limpiando en la casa de un hombre adinerado que vive ajeno a la religión y preocupado, únicamente, por el dinero y las mujeres. Un problema de salud terminará llevando a la protagonista a la consulta de la psicóloga Peri, donde comenzará ese análisis sobre la convivencia de dos realidades tan opuestas. La protagonista es Öykü Karayel (Amor de contrabando) y comparte pantalla con Defne Kayalar (Medcezir), Fatih Artman, Tülin Özen y Funda Eryiğit, A pesar del éxito, sobre todo entre la crítica, la serie no ha estado exenta de polémica en el país.

28. 'Mi último deseo'

Nova completaba su franja matinal con este drama que narra la triste historia de Lale, una pediatra que profesa un gran amor a su marido y a sus dos hijas pequeñas. Un día se desmayó y decide hacerse unas pruebas médicas cuyos resultados darán un vuelco a su vida. Lale descubre que tiene un tumor cerebral y que no hay cura para su enfermedad. Antes al trágica noticia, decide que ella misma encontrará a la mujer que la sustituya como madre y esposa. Y esa mujer será Zeynep, la profesora de sus hijas.

Esta serie ha tardado bastante en llegar a nuestro país, ya que se emitió en Turquía en 2008 cosechando buenos datos de audiencia durante sus dos temporadas. El elenco de la serie cuenta con grandes actores conocidos dentro y fuera del país como Ece Uslu (Rosa Negra), Burke Kara, Gökhan Tepe (Ayaz) y Sinan Sümer.

29. 'Hakan, el protector'

Esta serie turca es una de las primeras originales de Netflix en el país y está cargada de acción, suspense, ciencia ficción y fantasía. La serie adapta la novela de İpek Gökdel y se centra en Hakan Demir, un joven que vive en la Estambul actual y que descubre que está vinculado con una sociedad secreta ancestral y que su misión es salvar a la ciudad de un enemigo inmortal. Para ello, un poderoso talismán le otorgará poderes sobrenaturales que le sorprenderán.

El reparto está encabezado por Çağatay Ulusoy (Marea), Ayça Ayşin Turan (Rosa negra), Hazar Ergüçlü (Kuzey Güney), Okan Yalabık (El sultán) y Mehmet Kurtulş (Tatort). La serie que tuvo una buena acogida de público y crítica ha funcionado para su protagonista como una lanzadera en el panorama televisivo internacional.

30. 'Sühan: Venganza y amor'

Esta serie de 2016 que puede verse en Dizi, a través de Prime Video, narra el enfrentamiento de dos familias, los Korludag y los Alemdar y la historia de amor que surge entre dos de sus miembros. Si al leer esto estás pensando en Romeo y Julieta, vas bien encaminado. Los jóvenes protagonistas son Sean, la hija de una familia rica, y Cesur, que regresa al pueblo de su padre para vengar su muerte. Sin embargo, al llegar su destino le pone en el camino de Suhan, la hija del supuesto asesino de su padre, y esto lo cambia todo.

Los actores que encabezan el reparto son Tuba Büyüküstün (20 Dakika), Kivanç Tatlitug (Sura & Seyit: Amor en guerra), Altunorak (Suleimán, el gran sultán), Erkan Avci (Karadayi), Sezin Akbasogullari (Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku) y Tamer Levent (Winter Sleep), entre otros. Desde su triunfo en Turquía, la serie ha sido distribuida en más de 60 países.