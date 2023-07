El verano es un momento perfecto para ver la última comedia romántica de Netflix 'Un cuento perfecto'. Basada en la novela homónima de Elísabet Benavent, es el estreno de Chloé Wallace como directora de una serie y está protagonizada por Anna Castillo y Álvaro Mel entre Madrid y Grecia. ¿Qué más se puede pedir? Y, de hecho, la propia protagonista te da las claves para verla. "La serie pasa en verano, hace calor, te vas a la playa, te pones la serie por la noche, te dan ganas de enamorarte, te sales a tomar algo, te das unos besos y ya…", nos dice entre risas.

La entrevista con los protagonistas fue en uno de esos hoteles a los que solo vas para un evento de trabajo como es el caso o si tienes un apellido compuesto de esos que no terminan nunca, como le pasa a la protagonista de la historia Margarita Ortega Ortiz de Zarate. Ella prefiere que la llamen Margot, es la heredera de un gran imperio hotelero y a pesar de que podría vivir sin preocupaciones, la realidad es que vive "completamente ahogada por responsabilidades, por expectativas, por presión, por intentar agradar, por intentar que la quieran, por intentar complacer...". "Era muy importante enseñar a Margot desde ahí", explica Anna Castillo que confiesa que está familiarizada con la ansiedad que sufre su personaje. Margot encuentra en el personaje de David (Álvaro Mel) a "alguien que le hace respirar, que le da aire" porque "no siempre te tienes que enamorar de alguien que te pega un 'flashazo'" y él es, tal y como lo describe Castillo "una persona con otro tipo de energía, con otro tipo de relajación, con otra forma de habitar el mundo".

Un actor de The Office graba a su compañero de asiento en un vuelo viendo un capítulo de la serie... y él no le reconoce

Ambos bromean con que podrían haber hecho uno de Margot y la otra de David porque no podrían ser más diferentes a sus personajes y, de hecho, han trabajado mucho para darles vida. Además de contar con la ayuda de la coach Yael Belicha, han buscado algunos referentes. "Yo me he fijado en algún colega", cuenta Álvaro Mel. Y Anna Castillo prefiere "no dar nombres" de las personas a las que ha observado y a las que "no conoce personalmente". Mel también trabajó tres días en una floristería y nos dice que fue una "buen experiencia", mientras tanto su compañera fue al Ritz a tomar el té porque como dice el actor "cada uno con lo suyo".

A pesar de venir de mundos tan diferentes, los personajes se encuentran y se sienten cómodos siendo amigos. Se comprometen mutuamente a ayudarse a recuperar a sus respectivas exparejas y así es como surge un improvisado viaje a Grecia que va a estar cargado de momentos tiernos, de humor y finalmente también de amor y sexo. Para terminar, la serie deja al espectador la elección de cuál es el final perfecto.

Desde cuándo se puede ver 'Un cuento perfecto'

La serie se puede ya se puede disfrutar en la plataforma de Netflix y se pueden ver los cinco capítulos del tirón para que como dice la protagonista "te entren ganas de enamorarte y te des unos besos". Además, Álvaro Mel también piensa que el público que previamente haya leído la novela de Elísabet Benavent va a poder disfrutarla porque "es fiel al libro". Eso es algo que no siempre pasa, pero la escritora ya tiene la experiencia de haber adaptado sus libros de la saga literaria de 'Valeria' también con Netflix y en este nuevo trabajo ha participado como productora ejecutiva.

El protagonista también cree que teniendo todos los ingredientes de una comedia romántica no es tan "estereotipada" como estamos acostumbrados a ver. Los dos destacan en que el mensaje de la serie es que no hay que idealizar el amor. "La serie rompe una lanza a favor de no idealizar, no idealizar lo que quieres, no idealizar lo que buscas y que donde menos te lo esperas te sorprendes y es importante no prejuzgar para no perderte nada".