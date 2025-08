La reflexión de Ramoncín tras el auge de Vox entre los jóvenes españoles: "¿Se dan cuenta de lo que está pasando?"

En laSexta Xplica, Ramoncín ha cargado contra el 'y tú más' que ahora se ha instalado en la política de España y apunta al editorial de 'The Economist'.

Ramoncín ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de lo que está pasando en España con el ascenso de la ultraderecha de Vox. La formación de Santiago Abascal se ha convertido en la opción favorita, tras la abstención, entre los jóvenes de 18 a 25 años.

El colaborador, ante eso, ha realizado la siguiente pregunta. "¿Se dan cuenta de lo que está pasando? ¿En el único país de Europa donde la extrema derecha, esta tan ultra y xenófoba, no iba a llegar a ningún sitio? Sí, sí va a llegar, y lejos", expresa.

Y reflexiona: "El y tú más significa que yo también. Esto no va del y tú más ni el tu también. Es de que los ciudadanos tengan una vida mejor y no vean estos espectáculos, y no digan que van a votar a estos otros".

Todo, tras el editorial del 'The Economist' pidiendo la marcha de Pedro Sánchez: "El PP a estos no les ha hecho ni caso, pero ahora ya sí. Ahora ya el presidente se tiene que ir. ES una línea editorial que no debe tener importancia".