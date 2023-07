En las historias de Elísabet Benavent, la escritora del libro en el que se basa la nueva comedia romántica de Netflix 'Un cuento perfecto, el sexo está siempre muy presente. Lo hemos visto en 'Valeria' y también hay sexo en 'Un cuento perfecto', pero como todo lo que rodea el amor en esta serie tampoco está idealizado y así nos lo cuenta la propia autora. "Pasa una cosa maravillosa y es que se trata el sexo desde un punto de vista respetuoso, supernatural, no está nada idealizado. Son dos personas conociéndose y se muestra cuando sucede bien, cuando sucede regular y cuando sucede mal".

Evitando hacer spoilers, la autora sigue diciendo que la serie "trata tabús que no suelen aparecer en las comedias románticas. Y se trata de manera natural, desprovisto de tragedia y de drama". La entrevista se hizo bastante tiempo antes del estreno y Elísabet Benavent no quería dar muchas pistas, pero aquí si lo haremos, no es un gran spoiler, pero si no has visto la serie no sigas leyendo. La cuestión es que hay una escena en la que los protagonistas se van a acostar y resulta que a Margot le ha bajado la regla. Efectivamente se trata de un tabú que apenas se ha tratado en ficción y cuando se ha hecho ha sido de manera negativa, pero no es el caso.

Aún así por muy naturales que se representen las escenas de sexo en la ficción no deja de ser un momento incómodo en el rodaje. Al preguntar a los actores por cuál había sido el mayor reto de hacer 'Un cuento perfecto', ambos coincidieron en que las escenas íntimas y no porque en este caso sean ni explicitas, ni muchas, simplemente porque "siempre es difícil". "Yo diría que el reto es que en las escenas íntimas y toda la parte de Grecia pareciera que estamos tranquilos cuando realmente es un entorno difícil", dice Álvaro Mel.

Y es que precisamente en la entrevista nos comentaron que la primera parte que se rodó fue la de Grecia, cuando los personajes se conocen más, un poco como empezar la casa por el tejado. "Para mí en general las escenas de amor y de intimidad me resultan muy complicadas por pudor y porque para mí actuar y hacer un buen trabajo parte mucho de la relajación y este tipo de escenas son todo lo contrario son muy tensas y ha sido difícil", explica Anna Castillo. Cualquiera lo diría viendo la naturalidad con la que aborda la actriz cualquier papel que se le ponga por delante.

Aún así siempre hay cosas que ayudan y una de ellas es el papel de la coordinación de intimidad que ya se ha hecho imprescindible en cualquier rodaje y que básicamente consiste en que una persona media con los actores, el director y miembros del equipo implicados en el rodaje para que los protagonistas de la escena estén cómodos y no se produzcan abusos, ni momentos desagradables para nadie.

Pero además hay otra cosa importante que comenta la actriz que da vida a Margot es tener un buen trato entre compañeros, debería ser algo obvio, pero quizá no siempre pasa si no se tienen la complicidad, la química o la confianza necesaria. "Creo que Álvaro y yo nos hemos cuidado mucho y eso es muy importante. Es saber cuales son las flaquezas de la otra persona e intentar cuidarla, intentar protegerla". Álvaro Mel también destaca que ha sido de ayuda que la visión de la directora Chloé Wallace sea "delicada" y que "les haya hecho sentir cómodos pudiendo chequear juntos los planos".

Éxito en Netflix

Es cierto que la nueva serie apenas lleva tres días en la plataforma, pero ya está despuntando para situarse en una buena posición en el TOP 10. Hasta que podamos conocer los datos, la directora de la serie ha ido avanzando en Instagram que 'Un cuento perfecto' está conquistando al público de Argentina o Francia e incluso en Estados Unidos donde ha logrado colarse entre las diez primeras tendencias de contenido.