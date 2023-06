'Las noches de Tefía' es la serie creada por Miguel del Arco para atresplayer y recrea las duras condiciones de un grupo de presos que, en virtud de la Ley de Vagos y Maleantes, eran enviados a campos de concentración durante la dictadura franquista . La norma fue modificada en 1954 para incluir como delito la homosexualidad. Uno de estos campos estaba en Tefía, un paraje inhóspito de la isla canaria de Fuerteventura donde ni siquiera era necesario que hubiera vallas porque las opciones de escapar eran morir en el desierto o ahogado.

A partir de mediados de los años 50 estos campos de concentración pasaron a conocerse con el eufemístico nombre de Colonia Penitenciaria Agrícola. La serie además de reflejar las duras condiciones de los presos recrea un lugar imaginario al que cada noche los protagonistas acuden para cumplir sus fantasías y anhelos. El music-hall El tindaya es el lugar de ensoñación en el que son realmente libres.

Clausurada en julio de 1966, la prisión de Tefía sigue existiendo hoy en día y funciona como albergue juvenil, sin embargo la serie se ha rodado en localizaciones de Tenerife y Madrid. La serie es una producción de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia TV.

Tefía se recrea en Tenerife

Las Islas Canarias son un destino habitual de rodajes ya que allí es posible encontrar parajes muy diversos y versátiles desde acantilados, a playas paradisiacas, zonas de campo y montañosas a pocos kilómetros. Para el rodaje de 'Las noches de Tefía', la directora de Producción Marta Miró declaraba en una entrevista para 'Audiovisual 451' que buscaron "recrear Fuerteventura" en la isla de Tenerife.

En concreto, para representar Tefía y el campo de concentración, el equipo eligió la localidad de Abades y la antigua leprosería que se encuentra allí. Además, el cercano pueblo de Arico también ha servido como escenario de la ficción, allí se han representado un puerto y una iglesia.

La serie también se ha grabado en otras localidades y municipios de la isla como Granadilla de Abona, El Sauzal, Santa Cruz de Tenerife y San Andrés. Y es que de hecho, otra parte de la historia de 'Las noches de Tefía' sigue al expreso Airam Betancor y transcurre en 2004, años después de haber pasado por la traumática experiencia de Tefía. Convertido en empresario, es persuadido por un documentalista para que cuente su vivencia en un campo de concentración franquista y la represión hacia los homosexuales, pero recordar tendrá un impacto personal demasiado grande en su vida y no va a ser fácil.

El Tindaya es el teatro de una localidad de Madrid

El tercer escenario que vemos en las noches de Tefía es un cabaret, el imaginario music-hall El Tindaya en el que los presos se convierten en protagonistas de una comedia musical que les permite vivir como quienes son realmente. Para ambientar ese lugar imaginario se eligió el antiguo cine San Lorenzo de la localidad madrileña de Colmenar Viejo. Allí han tenido lugar los espectáculos y números musicales que se pueden ver en cada episodio y que con su luz y color contrastan con las escenas de la prisión que son en blanco y negro.

Patrick Criado es el actor que interpreta a Manuel Flores, también conocido como Manolín o 'La Vespa', y su personaje protagoniza algunos de los números musicales. En la rueda de prensa con los medios confesaba que al principio vivió con cierta ansiedad el tener que cantar y bailar, sobre todo, porque no lo había hecho antes. "En mi primera reunión con Miguel del Arco me explicó que el personaje tenía que bailar y cantar y dije a todo que sí, después en casa casi me da un parraque", confesaba después de decir que como mucho "había tocado la guitarra en la playa con los colegas.

Dos escenarios distintos para retratar dos realidades también muy diferentes. Los intérpretes nos contaron durante la presentación que primero rodaron toda la parte de Tenerife y después la del cabaret en Madrid. Eso hizo que fuera más fácil para ellos diferenciar entre los opuestos estados de ánimos de cada situación. A pesar de la dureza de la historia y de la exigencia del rodaje para el que la mayoría del elenco tuvo que seguir dietas muy estrictas, tal y como han contado ellos mismos, el creador Miguel del Arco y todo el equipo destacan el gran ambiente y la implicación de todo el mundo para contar una historia desconocida y necesaria.