Camarero señala el "drama" del encarecimiento de las vacaciones: "El turista extranjero viene dispuesto a pagar lo que sea"

José María Camarero, en laSexta Xplica, ha señalado el "contraste" que hay en la economía española después de que las vacaciones se hayan encarecido un 25% en tan solo un año y que a pesar de los datos muchas personas no puedan irse unos días de veraneo.

El economista, en el programa, ha expresado que "irse a un hotel o a un apartamento sale muy caro": "Son casi dos salarios. Dos meses de salario para irte siete días".

"Hay una necesidad, pero no hay dinero para hacerlo. La historia es esta, aunque no lo creamos hay quien no puede irse o que se acaba yendo al pueblo o quedándose en Madrid o donde sea", cuenta.

Detrás de todo esto, Camarero señala un motivo: "Es el drama, recibimos muchos turistas extranjeros dispuestos a pagar lo que sea porque tienen un gran poder adquisitivo, pero nosotros no".