No es la primera vez que se dice que en una serie la localización es un personaje más, pero en pocas ocasiones la afirmación es tan cierta como en 'El silencio', la nueva serie de Netflix que protagoniza Arón Piper. El creador Aitor Gabilondo nos contó en una entrevista cómo fue la elección de Bilbao y de la localización principal.

'El silencio' es un thriller perturbador que sigue a un joven que sale antes de tiempo por bien comportamiento tras cumplir seis años de condena por el asesinato de sus padres. Desde que sale, su vida se convierte en una especie de 'Show de Truman' en el que está siendo vigilado y observado en todo momento desde el baño de su casa hasta en la calle y así es como Bilbao se transformen un grandioso plató que Aitor Gabilondo aprovecha de forma magnífica. Y eso que, según nos cuenta, fue una elección "fortuita".

El creador explica que no estaba convencido con el arranque de la ficción ni con cómo estaba planteada la muerte de los padres de Sergio (Arón Piper). "En 2022 me fui a vivir a Bilbao y pensando en el arranque no podía dormir, así que salí a pasear y la calle estaba muy solitaria. Empecé a fijarme en los edificios y a pensar en que tirase a sus padres por la ventana", relata. Así fue como llegó al área de Uribitarte donde se ubican la vivienda familiar de la casa de Sergio y también el centro de control desde el que vigilan a Sergio. Dos edificios que no pueden ser más diferentes y cuyo contraste fue definitivo para la elección. "Me fije en esa zona y me llamaba la atención que tiene algo como bostoniano, con edificios de épocas muy distintas que están muy juntos. Era como un universo, una especie de teatro, gran teatro y eso fue inspirador así que cambiamos el arranque". A continuación, repasamos todas las localizaciones.

La casa de Sergio Ciscar

La residencia de la familia Ciscar y en la que mueren los padres de Sergio y Noa está ubicada en la Casa Aburto, que actualmente es la Sede del Colegio de la Abogacía de Bizkaia. El edificio es obra del arquitecto Enrique Espalza y está protegido como Bien de Interés Cultural por su "estilo ecléctico con influencias modernistas de principios del siglo XX". Su fachada y sus balcones, perfectamente reconocibles se llevan todo el protagonismo de las escenas en las que aparece, que no son precisamente pocas.

Además del increíble edificio, toda la Calle Uribitarte en la que está ubicado forma parte de ese decorado natural que otorga a la serie una atmósfera particular. La mezcla de edificios más clásicos con otros más modernos fue lo que cautivó al creador que asegura que vio cierto parecido con Boston en esa parte de la ciudad de Bilbao. Además se trata con una calle con mucha historia que aparece mencionada ya desde el siglo XVII por las numerosas inundaciones, según explican en la web Bilbaopedia. Para solucionarlo se buscó al ingeniero flamenco Juan Bautista de Mena que para evitar los efectos del agua trazó un nuevo cauce para la ría formando así la isla de Uribitarte que posteriormente despareció tras un nuevo proyecto urbanístico. La zona mantuvo el nombre de Uribitarte que significa "entre dos aguas".

Paseo de los Caños

Es otra de las zonas emblemáticas de Bilbao que se puede ver en la serie. Va desde Achuri hasta La Peña, por el borde de la ría y por la ladera de Mina del Morro y desde el que se aprecia el puente de Miraflores. Debe su nombre a que por su subsuelo pasaban los caños o tuberías para llevar el agua del río Ibaizabal desde el Pontón hasta la alberca de la Villa que se situaba entre la plaza de los Santos Juanes y la calle de Ronda.

Portal de la Calle Nicolás Alcorta

Se trata de otra ubicación clave porque es el portal de la casa en la que vive Marta (Cristina Kovani) la joven que conoció a Sergio (Arón Piper) estando en prisión y que al salir mantiene el contacto con él, una situación que aprovecha la psiquiatra Ana Dussel (Almudena Amor) para obtener información del protagonista y conocerle más. Allí se producen muchos de los encuentros no solo con Sergio si no también con su novio Eneko, al que interpreta Manu Ríos.

El portal está ubicado en la conocida como zona de las torres por las Torres de Zabalburu que se ubican en ella. Son obra de Eugenio Aguinaga Azqueta y Luis Gana y han pasado por diferentes momentos del esplendor de los años 60 a la decadencia que incluso llevó a primeros de los 2000 a la contratación de vigilancia privada por los vecinos debido a la delincuencia en la zona. La galería comercial que alberga en los bajos fue una de las primeras zonas comerciales de este tipo en España. Ahora muchos de sus locales están vacíos. El proyecto estuvo influenciado por las construcciones en altura que se hacían en Nueva York, tal y como explican en Bilbaopedia. Las torres son como una ciudad en sí misma con tiendas, un gran aparcamiento y pasarelas para unir las siete torres del complejo. Con 81 metros de altura, tiene 25 plantas y casi 500 viviendas. Se sitúan en el solar que anteriormente ocupaba la Villa Mena de la familia Zabálburu. Sus pasadizos, grandes escalinatas y ventanales dan mucho juego a la trama en cuanto a imagen.

Puente colgante o Puente de Bizkaia

En el rodaje en Bilbao no podía faltar el puente el puente transbordador que une las dos márgenes de la ría de Bilbao. Allí podemos ver una de las escenas del personaje de Arón Piper, Sergio, con Natanael, el predicador que interpreta Ramiro Blas y que ejerce como tutor del joven para su reinserción. Construido en 1893, se trata del primer puente de este tipo en el mundo. De hecho solo se conservan ocho construcciones parecidas. La construcción un la villa de Portugalete con el barrio de Las Arenas, que pertenece al municipio de Guecho.

Playa Flysh y playa 'La Salvaje' de Sopelana

Uno de los recuerdos felices que Sergio tiene de su vida familiar es un día en la playa junto a su hermana. Para estas escenas que en la serie se ven en un vídeo que Sergio guarda como recuerdo el rodaje se trasladó a dos zonas naturales icónicas de Bilbao. Una es el Flysch de Bizkaia que consiste en un conjunto de capas de roca creadas en el fondo marino durante millones de años y que por efecto de la colisión de las placas tectónicas se rompen y surgen en la superficie. La otra es la playa conocida como 'La Salvaje' que se encuentra en la localidad de Sopelana.