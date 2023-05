El nuevo thriller de Netflix 'El silencio' se ha colado directamente en el segundo puesto del TOP 10 de Netflix con más de 35 millones de horas visualizadas en su primera semana de estreno. La serie está entre las diez ficciones más vistas en 70 países, incluido Estados Unidos. Es fácil engancharse a la trama adictiva que plantea Aitor Gabilondo en este trabajo y es normal que al acabarla surjan preguntas sobre el final. En la entrevista para presentar 'El silencio', le preguntamos sobre el cierre de la serie tanto al creador como a los protagonistas Arón Piper, Almudena Amor, Manu Ríos y Cristina Kovani. A partir de aquí vas a encontrar spoilers si no has visto la serie completa.

Este thriller aborda el crimen cometido por un menor que acaba con la vida de sus padres. La trama nos sitúa seis años después del suceso cuando Sergio (Arón Piper) sale de prisión dispuesto a reinsertarse en la sociedad, pero la percepción que la sociedad tiene de él va a marcar su vida a partir de ahora. La psiquiatra Ana Dussuell (Almudena Amor) dirige un estudio sobre el asesino que incluye un dispositivo de vigilancia durante las 24 horas. En libertad, retoma el contacto con Marta (Cristina Kovani), una admiradora con la que se relacionó en prisión y a la que esta relación le traerá muchos problemas, sobre todo con su novio Eneko (Manu Ríos). El final de la serie casi repite el arranque y se ve, al menos un cuerpo, caer por el balcón desde el que Sergio tiró a sus padres. Antes del final, en la vivienda estaban Sergio y la psiquiatra Ana Dussuel que ha terminado revelando la dependiente relación tóxica con el que es su objeto de estudio. La imagen de la caída es borrosa y en realidad no queda claro quién cae o si solo cae un cuerpo.

Una de las claves de la serie, en la que coinciden tanto creador como protagonistas, es que se juegue con la ambigüedad. "Es una de las cosas que más me gusta de la serie, que no haya un bueno evidente", explica Almudena Amor. Y sus compañeros de reparto coinciden. Para Cristina Kovani que interpreta a Marta, es importante "que no se defina a un tipo de persona como mala". Y Manu Ríos puntualiza que no es que la serie se quede sin final, no es ese caso, sino que hay diferentes finales que encajan y el público puede elegir cuál prefiere: "Lleva a la reflexión", añade.

Amor también lo lleva a una comparación con la vida real "en la que muchas veces no nos enteramos de los finales de todo". "Las cosas van pasando y tu vas creando tu percepción y tu idea de ellas y creo que es muy curios como el público también va a ir cambiando su percepción de los personajes", asegura. Para terminar apunta que "el final va a dar para mucha conversación" y en eso, desde luego, no se equivoca. Dentro del reparto también les ha dado que hablar y durante la entrevista, entre risas, aseguran que hay muchas teorías diferentes.

Aitor Gabilondo es el creador y da la explicación definitiva de por qué considera que la serie tiene "el final justo a esta historia". "No queríamos un final rotundo que matara la ambigüedad en la que hemos estado trabajando toda la serie", explica. "Queríamos que mantuviera esa dualidad, no sabes si es ella la que cae, si es él, si son los dos o si primero es uno y después la otra, no sabes nada de esto". Además, el protagonista Arón Piper apunta que "te permite matar o salvar al personaje que quieras". Eso sí, Gabilondo deja una cosa clara por si alguien se lo pregunta: "No habrá segunda temporada".