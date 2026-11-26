El periodista Paco Jiménez recopila algunas de la estafas más frecuentes del popular videojuego. Advierte de que los jugadores de ordenador son los qué más riesgo corren de sufrirlas.

Hace una semana se lanzó el GTA VI, generando gran expectación mundial. Sin embargo, este evento ha sido aprovechado por estafadores que venden copias falsas, códigos de activación fraudulentos y enlaces con programas maliciosos. Paco Jiménez, colaborador de Zapeando, cita un informe de Kaspersky que detectó 27.416 amenazas de estafa relacionadas con el juego. Los usuarios de PC son especialmente vulnerables, ya que el juego se lanzó solo para PlayStation V. Los estafadores ofrecen instaladores y claves falsas que contienen virus y troyanos. Se recomienda adquirir el juego únicamente a través de canales oficiales para evitar riesgos.

Hace ya una semana que se puso a la venta el GTA VI, un videojuego de mundo abierto que ha causado gran revuelo a nivel mundial. Pero como en todo evento de este tipo, que implica internet y compras online, los estafadores se han puesto manos a la obra.

Copias falsas, códigos de activación y o enlaces que esconden programas maliciosos son algunos de las formas de engaño que se utilizan. Respecto a esto, el colaborador de Zapeando Paco Jiménez, recupera un informe publicado por la firma de ciberseguridad Kaspersky. La compañía detectó 27.416 potenciales amenazas de estafa relacionadas con el videojuego.

Cuidado si juegas en el PC

Los usuarios que juegan a través del ordenador son los más expuestos al riesgo. Al haberse estrenado el juego en la Play Station V, pero no la versión PC, los estafadores lo están aprovechando.

Ofrecen supuestos instaladores, claves de acceso y versiones anticipadas que contienen virus, troyanos o publicidad no deseada. Por eso, conviene comprar el juego solo por los canales oficiales.

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