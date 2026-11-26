La presencia de los intrusos fue detectada por un trabajador de la finca que realizaba labores de vigilancia de liebres y contaba con un dispositivo de visión térmica.

Dos hombres, Mirgen Doku y Arilen Ndoci, han sido acusados de robar en Anmer Hall, la residencia de campo del príncipe Guillermo y Kate Middleton en Norfolk. El robo ocurrió cuando la casa estaba vacía, ya que no es la residencia habitual de la familia real. Los ladrones accedieron al inmueble trepando por una tubería y se llevaron seis pares de gemelos y un reloj. Un trabajador de la finca detectó su presencia con un dispositivo de visión térmica, lo que permitió a la Policía desplegar un operativo con perros, drones y un helicóptero, localizando a los sospechosos. Ambos están en prisión preventiva, y se investiga la posible participación de un tercer individuo.

Dos hombres han sido acusados de entrar a robar en Anmer Hall, la residencia de campo del príncipe Guillermo y Kate Middleton, situada en el condado inglés de Norfolk. El asalto tuvo lugar el pasado lunes por la tarde, cuando la vivienda se encontraba vacía, ya que no es la residencia habitual de la familia real.

Los acusados son Mirgen Doku, de 34 años, y Arilen Ndoci, de 32. Según la Fiscalía, los sospechosos accedieron al inmueble trepando por una tubería de desagüe hasta llegar al vestidor de la residencia. Una vez dentro, se llevaron seis pares de gemelos, uno de ellos vinculado al duque de Edimburgo, y un reloj.

La presencia de los intrusos fue detectada por un trabajador de la finca que realizaba labores de vigilancia de liebres y contaba con un dispositivo de visión térmica. A raíz de la alerta, la Policía desplegó un dispositivo de búsqueda con perros, drones y un helicóptero, que permitió localizar a los sospechosos poco después.

Ambos comparecieron ante un tribunal de Norwich, donde fueron acusados de robo con allanamiento y de acceder sin autorización a un recinto protegido. Han quedado en prisión preventiva a la espera de una nueva comparecencia judicial. La Fiscalía sostiene, además, que podría haber participado un tercer individuo que todavía no ha sido detenido.

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