Después de definir la yogurtera como "el trasto de cocina más absurdo de la historia", el cómico vuelve a la carga con otro utensilio que considera completamente inútil: el cuchillo para cortar queso.

Leo Harlem tiene claro que hay utensilios de cocina que están de más y no ha dudado en señalar a otro de sus grandes enemigos: el cuchillo de los quesos.

Después de arremeter contra la yogurtera, a la que calificó como "el trasto de cocina más absurdo de la historia", el cómico ha puesto ahora el foco en este objeto, al que considera un "objetivo inútil y estafador".

"Un cuchillo que es como la ONU, ni pincha ni corta. Eso no sirve para nada", sentencia Leo Harlem, que tira de ironía para cuestionar la utilidad de este utensilio. "Nadie ha dicho: 'Vaya, no tenemos cuchillo de queso, tiramos el Cabrales y sacamos las acelgas'", bromea, provocando las risas.

Una reflexión con la que coincide el presentador del programa, que también ha cuestionado la funcionalidad de estos cuchillo. "Tiene razón, queda muy bonito tener un cuchillo de quesos. Los cuchillos de diseño son muy bonitos, muy estilizados, pero no cortan", asegura.

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