Los detalles Ya se ultiman los detalles para acoger el último debate antes de las elecciones, que se podrá seguir en laSexta, entre los cuatros candidatos a la Presidencia.

En las horas previas al último debate antes de las elecciones, los cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno afinan sus estrategias. Pedro Sánchez apuesta por el respeto y la verdad basada en datos. Alberto Núñez Feijóo, acompañado por su equipo del anterior cara a cara, planea cuestionar al presidente con preguntas incisivas. Ada Colau, única mujer en el debate, busca confrontar al líder del PP con datos para desmentirlo y afirma que le quitará la sonrisa. Santiago Abascal, de Vox, centra su objetivo en desalojar a Sánchez del poder. laSexta transmitirá el debate y lo analizará en su programación especial de Al Rojo Vivo.

Quedan pocas horas para que los cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del domingo ocupen sus atriles. Pedro Sánchez tiene clara su estrategia en este último debate antes de las elecciones, que encarará "desde el respeto y no desde el insulto, y desde la verdad de los datos y no desde la mentira".

A Alberto Núñez Feijóo, a quien le acompañará el mismo equipo que en el cara a cara con el socialista, no le convencieron las respuestas del presidente durante ese debate, por lo que este jueves puede que se vuelvan a escuchar preguntas como esta: "¿Quién pagó las primarias señor Sánchez?".

Fuentes del PP han trasladado a laSexta que Feijóo afronta el debate "con tranquilidad, pero sin caer en la autocomplacencia". "Quien se la juega no es solo Sánchez, sino también la extrema izquierda que está siendo fagocitada. Ada Colau se la juega para salvar los muebles", ha dicho.

Asimismo, han resaltado que el candidato 'popular' "no saldrá a empatar". "El presidente del PP irá a convencer. Volverá a preguntar a Sánchez quién pagó sus primarias. También le exigirá que responda al resto de preguntas que no contestó entonces. A ver si esta vez se atreve", han agregado. Este será, además, el primer debate de Feijóo con el líder Vox, Santiago Abascal, ya que este no acudió al de 2023.

En el mitin de este miércoles en Madrid, Feijóo ha concluido así: "Me tengo que ir que tengo que preparar el debate. Solo pido que Sánchez vuelva a salir tan contento como del anterior".

La candidata de Frente Amplio y única mujer del debate, Ada Colau, lo prepara "a conciencia" con el objetivo de confrontar al líder del PP y "desmentirle con datos". Así, ha afirmado que le va a "quitar la sonrisa".

Abascal, por el contrario, tiene puesto el foco en otra persona. "Mi única expectativa es echar a Pedro Sánchez", ha manifestado el de Vox, que lleva días sin protagonizar ningún mitin. Para apoyarlo de cerca, el líder de la ultraderecha irá acompañado de su círculo más cercano, entre ellos Ignacio Garriga, Kiko Méndez-Monasterio y Carlos Hernández Quero.

En plató preparan ya los detalles para acoger el último debate antes de las elecciones que se podrá seguir en laSexta. El enfrentamiento entre los cuatro líderes se analizará antes, durante y después en la programación especial de Al Rojo Vivo.

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