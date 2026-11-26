¿Qué ha pasado? El fenómeno ha provocado un fuerte oleaje, de hasta tres metros, en zonas como La Jolla, Santa Barbara o Los Ángeles y la bahía de San Francisco, donde el nivel del mar ha llegado a superar los 2,5 metros. También está en alerta la costa de Florida.

La costa de Estados Unidos está en alerta por una serie de mareas altas que afectan a California, forzando evacuaciones en áreas costeras. Este fenómeno, intensificado por El Niño, ha provocado un fuerte oleaje en zonas como La Jolla, Santa Barbara, Los Ángeles y la Bahía de San Francisco, donde el nivel del mar ha alcanzado cifras históricas. El Servicio Meteorológico Nacional ha previsto inundaciones extremas en los condados de Orange y San Diego, y advierte sobre una tormenta costera que afectará la costa este y oeste del país. En California, se han emitido avisos de evacuación en Humboldt y Santa Cruz, y se han cerrado playas en Santa Barbara. La tormenta coincide con el tráfico aéreo más alto en 16 años en vísperas del Día de Acción de Gracias.

Parte de la costa de Estados Unidos está en alerta. Una serie de mareas extraordinariamente altas y al borde del récord histórico ya golpean el litoral de California, inundando zonas bajas, además de forzar evacuaciones de emergencia en algunas partes costeras.

El fenómeno, agravado por la influencia de El Niño, provocó un fuerte oleaje en zonas como La Jolla, Santa Barbara o Los Ángeles, en el sur del estado; y la bahía de San Francisco, en el norte, donde el nivel del mar superó esta semana los 2,5 metros y rozó un récord histórico registrado en 1983.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) estimó este miércoles inundaciones costeras "extremas" en los condados de Orange, colindante a Los Ángeles, así como el de San Diego y varias áreas de la Bahía de San Francisco.

También alertó de "una fuerte tormenta costera" que provocará "vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones costeras de gran magnitud" a lo largo de la costa este, desde Florida hasta la región de Nueva Inglaterra, desde este miércoles.

Además, hay pronóstico de nieve de moderada a intensa sobre el valle medio del Misisipi y los Apalaches, así como una serie de tormentas en el Pacífico que afectará la costa oeste, desde California hasta el estado de Washington, con lluvias, nevadas en zonas montañosas, vientos, inundaciones costeras y oleaje hasta la próxima semana.

Varias zonas evacuadas

En California, el condado de Humboldt, ubicado a más de 320 kilómetros al norte de San Francisco, la pleamar superó este martes los tres metros, siendo la segunda marca más alta documentada en esa estación, lo que obligó a las autoridades a ordenar la evacuación de la comunidad costera hasta nuevo aviso.

En el condado de Santa Cruz, en el centro del estado, los servicios de emergencia emitieron avisos de evacuación preventiva para unas 200 viviendas ubicadas a lo largo de la carretera del litoral, ante el pronóstico de nuevas crecidas del nivel del mar emitida por NWS.

Las autoridades del condado de Santa Barbara también difundieron alertas de evacuación en partes de la zona costera de Montecito, Summerland y Carpinteria y se cerraron playas debido al fuerte olaje que se prevé para los próximos días.

El fuerte oleaje que se registró en California desde principios de esta semana provocó daños materiales en la ciudad de Pacifica, al sur de San Francisco, con la destrucción de parte del muelle.

Estados Unidos afronta una "fuerte tormenta costera" en víspera del Día de Acción de Gracias, en medio del mayor tráfico aéreo en 16 años, con inundaciones, mareas altas extraordinarias ('king tides') y nevadas.

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