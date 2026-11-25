Los detalles Los autores del estudio de 'The Lancet' explican que este fenómeno se debe, en parte, a que los jóvenes beben menos alcohol y cada vez tardan más en emanciparse por las dificultades para acceder a la vivienda.

Un estudio publicado en 'The Lancet' revela que los jóvenes practican menos sexo que generaciones anteriores, con uno de cada tres británicos de entre 16 y 24 años afirmando no haber mantenido relaciones sexuales. Este fenómeno es más notable entre las mujeres, con un 37,7% que nunca ha tenido sexo. Las causas incluyen mayor concienciación sobre el consentimiento sexual y cambios en hábitos de vida, como menor consumo de alcohol. Paralelamente, aumenta el consumo de pornografía y el sexting, con diferencias de género significativas. A pesar de la disminución en las relaciones sexuales, el riesgo de contraer ETS sigue presente, con muchos jóvenes que no buscan atención médica.

Los jóvenes practican menos sexo en la actualidad que las generaciones anteriores. Así lo revela el estudio 'National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles' publicado este martes en la revista científica 'The Lancet', que revela que uno de cada tres británicos de entre 16 y 24 años afirma no haber mantenido nunca relaciones sexuales, frente a uno de cada cinco en 2010.

Este cambio se acentúa especialmente entre las mujeres, pues el 37,7% de ellas afirma no haber tenido sexo nunca, frente al 28% de los hombres.

Los autores del estudio señalan varias causas para explicar esta tendencia, entre ellas una mayor concienciación sobre el consentimiento sexual. Además, hablan de un cambio en los hábitos y las condiciones de vida de las nuevas generaciones, ya que los jóvenes beben menos alcohol y cada vez tardan más en emanciparse por las dificultades para acceder a la vivienda.

Aumenta el consumo de pornografía

En paralelo a la bajada de las relaciones sexuales, el estudio revela que el consumo de pornografía y el intercambio de imágenes de contenido sexual, conocido como 'sexting', cada vez son más habituales entre los jóvenes de entre 16 y 24 años.

Sin embargo, hay importantes diferencias entre hombres y mujeres, ya que el 86% de los jóvenes afirma haberlo visto en el último año, mientras que entre las chicas apenas lo reconoce un 49%.

En cuanto al intercambio de imágenes sexuales, reconoce haberlo hecho el 47,1% de las jóvenes y el 43,5% de los varones.

También sube el riesgo de contraer una ETS

Pese a la caída del número de relaciones sexuales, uno de cada cuatro jóvenes que ha tenido relaciones con personas del sexo opuesto admite haber tenido conductas con riesgo de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual (ETS). Además, casi la mitad de quienes reconocen haber tenido prácticas de riesgo no acude a los servicios de salud sexual.

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