David Bustamante ha debutado en el Teatro La Latina como protagonista del musical 'El Zorro' y, a su salida, ha explicado cómo surgió la fotografía que compartió recientemente junto a David Bisbal.

David Bustamante se ha enfrentado a un nuevo reto profesional al debutar como protagonista de 'El Zorro', el musical que ha llegado al Teatro La Latina con una espectacular puesta en escena para revivir la leyenda del héroe enmascarado.

"Ha debutado en un mundo bastante complejo, pero lo ha hecho muy bien", explica Tatiana Arús en Aruser@s, comentando que, a la salida del teatro, las preguntas de la prensa han puesto el foco hacia otro lado: su reencuentro con David Bisbal.

"Lo hablamos y nos parece gracioso que se den tantísimas vueltas. Somos muy amigos y es alguien a quien admiro, a quien quiero con locura", ha asegurado el cantante ante los medios. Según ha contado, la fotografía surgió de manera espontánea después de que coincidieran cerca de la casa de Bisbal.

"Estaba grabando un 'spot' cerca de su casa, se lo dije y enseguida vino a verme. Es mi hermano", ha explicado Bustamante, que ha querido dejar claro el cariño que siente por su compañero de profesión.

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