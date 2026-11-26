¿Qué ha dicho? La vicepresidenta segunda considera "una catástrofe" que el presidente del Gobierno hable de llevar a cabo una "movilización inteligente" en las elecciones de este domingo. "Hay que respetar a los electores y a los votantes", afirma.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, criticó en Al Rojo Vivo los llamamientos de Pedro Sánchez al "voto útil" al PSOE, que podría reducir la representación de Frente Amplio. Díaz calificó la campaña socialista como "fallida" y "para perder", y destacó la importancia de un Frente Amplio fuerte para un gobierno progresista. Reivindicó el voto de los trabajadores, resaltando logros como el aumento del empleo y la reducción de la brecha salarial. Recordó reformas laborales y criticó al PSOE por obstaculizar medidas como los permisos de maternidad de 20 semanas, abogando por seguir transformando España.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hablado en Al Rojo Vivo sobre su visión de las elecciones que se celebran este domingo y ha criticado los llamamientos de Pedro Sánchez al "voto útil" y a ese voto al PSOE que podría empequeñecer la representación de Frente Amplio. En laSexta, Díaz llega a hablar de "catástrofe" al escuchar al presidente del Gobierno hablar de "movilización inteligente" y considera que la de los socialistas es "una campaña fallida" y "para perder".

"Para reeditar el Gobierno progresista necesitamos que Frente Amplio esté fuerte", reivindica Díaz, que ve en este mensaje del PSOE un "error". "Hay que respetar a los electores y a los votantes. Y yo voy a reivindicar el voto de la gente trabajadora de mi país, y lo voy a reivindicar porque, en estos siete años, de lo que estamos presumiendo en el Gobierno de España y en el mundo es de lo que hemos hecho desde este espacio político. Hoy España presume de que tiene casi 23 millones de ocupados y que hemos reducido la brecha retributiva casi el 22%", reivindica Díaz.

La vicepresidenta segunda recuerda las subidas del salario mínimo, la reforma laboral, la ley rider, la reforma de los artistas, la reforma del trabajo en el hogar y la reforma de la protección social en España, medidas que han hecho, según Díaz, que España "sea mejor hoy". "Me lo van a dejar que lo diga, porque me he partido la cara dentro del Gobierno. Muchas veces se dice que era contra la patronal, y no. Como saben muy bien las personas que se encuentran aquí, me he partido la cara dentro del Gobierno", afirma.

Díaz se ha preguntado por qué se han aprobado este jueves los permisos de maternidad de 20 semanas retribuidos, intransferibles y con cotización al 100%, explicando que desde el PSOE se le ha "entorpecido" porque los socialistas "no querían" sacar medidas como esta adelante. "Está bien que finalmente lo consigamos, pero yo reivindico el voto de la gente trabajadora de mi país, sí, para que realmente podamos seguir cambiando España", ha concluido.

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