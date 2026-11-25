Los detalles En los últimos días hemos podido ver denuncias de un supuesto pucherazo perpetrado, en la mayoría de los casos, por Pedro Sánchez. Pero también se ha puesto en duda la seguridad del voto por correo o del que llega desde el exterior.

Los bulos no descansan. Ni siquiera en tiempo electoral, en plena campaña. De hecho, las noticias falsas que ponen en duda la validez de algunos votos o la normalidad en el desarrollo de las elecciones del próximo 29 de noviembre inundan las redes. Bulos que solo tienen un objetivo: sembrar la duda. Afectar en la decisión final del voto.

En los últimos días hemos podido ver denuncias de un supuesto pucherazo perpetrado, en la mayoría de los casos, por Pedro Sánchez. Pero también se ha puesto en duda la seguridad del voto por correo o del que llega desde el exterior.

Sin olvidar otros dos bulos que ya son un clásico: tarjetas censales de personas fallecidas y migrantes que se empadronan ilegalmente en casas ajenas para poder votar.

Todo lo anterior es mentira. Son bulos que vamos a desmontar.

El pucherazo

En cada mesa electoral hay un presidente elegido por sorteo y unos vocales, también, elegidos por sorteo. Sin olvidar la presencia de un interventor en cada mesa y por cada partido, de un apoderado de cada formación, que va rondando por los colegios electorales, y de los agentes de la Policía.

Los ciudadanos pueden quedarse a ver el recuento y del acta con el resultado de las urnas se hacen varias copias para enviarlas a la Junta Electoral por caminos diferentes. Así, se evita cualquier manipulación.

Con todos estos elementos es casi imposible organizar un pucherazo. ¿En cuántas mesas? ¿Para cuántos votos?

Indra y la manipulación de las elecciones

Que Indra va a manipular las elecciones es otro de los bulos más difundidos. Pero hay que aclarar que Indra solo recoge datos de las actas de cada mesa electoral. Le llegan y los distribuye para tener la información inmediatamente, para agilizar el recuento.

Esas actas luego se envían físicamente y se recuentan por si hubiera fallos. Así que esa manipulación duraría 24 horas.

Tarjetas censales de muertos

Un bulo que, tristemente, se ha convertido en todo un clásico en los procesos electorales es el que defiende que se manipulan los comicios al votar con tarjetas censales de personas que ya han muerto.

Que otra persona acuda a las urnas con la tarjeta censal de un fallecido es imposible. Dicho documento no es identificativo y no da derecho. La tarjeta censal solo informa de dónde votas, en qué colegio y mesa le toca a cada persona, pero para certificar a una persona se pide el DNI.

Empadronar a migrantes para votar

En redes hay decenas de mensajes en los que se denuncia que se está empadronando a migrantes de forma ilegal en casas de otras personas porque, así, pueden acudir a votar. Otro bulo.

Ante esto, dos explicaciones: el padrón no da derecho al voto y los migrantes regularizados no votan. Lo hacen los que tengan la nacionalidad y a fecha de 1 de agosto, que es cuando se cierra el censo.

El voto por correo

Se ha llegado a asegurar que cuando llega el voto por correo al funcionario, este puede cambiarlo. La realidad es que están custodiados en caja fuerte de la oficina. En la furgoneta de reparto, ya todo está precintado.

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