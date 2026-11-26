El presentador vuelve a hacer gala de su afilada lengua y lanza un irónico dardo contra los políticos en pleno Congreso. Un comentario que ha provocado las risas en el plató, donde Óscar Broc ha rematado la jugada con una frase contundente: "Son bandoleros con traje".

Parece que Hacienda se ha librado esta vez de la afilada lengua de Juan y Medio, que ha dirigido sus críticas hacia otro objetivo: los miembros del Congreso. El presentador no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar uno de sus habituales comentarios irónicos, esta vez comparando a los políticos con los míticos bandoleros.

"Esto que suena es la música de Robin Hood, que ustedes saben que era el bandolero que se enfrentaba al sheriff y estaba en aquellos bosques. Pero no es nada para mí al lado de los bandoleros nuestros, de la gente que está en el Congreso", ha lanzado Juan y Medio.

Desde el plató, Óscar Broc ha recogido el guante y ha rematado el comentario con una frase que ha desatado las risas de sus compañeros: "Son bandoleros con traje".

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