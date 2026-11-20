"En GTA puedes bajarte de un coche, robar otro y seguir como si nada. En la vida real, sustraer un vehículo es delito", señalan desde el cuerpo policial.

En medio del furor por el lanzamiento del videojuego GTA VI, la Policía Nacional ha publicado un vídeo para destacar las diferencias entre la vida real y la virtual. En el juego, acciones como robar un coche no tienen consecuencias, pero en la realidad son delitos graves. El mensaje final del vídeo es claro: "en GTA, todo vale, pero la vida real no es un juego", subrayando la importancia de entender que las acciones en el mundo virtual no deben trasladarse al mundo real, ya que tienen repercusiones legales significativas.

En plena locura por el GTA VI, un videojuego de acción de acción y mundo abierto, la Policía Nacional ha sacado un vídeo recordando las diferencias entre vida real y la virtual. "En GTA puedes bajarte de un coche, robar otro y seguir como si nada. En la vida real, sustraer un vehículo es delito", han advertido.

Con este vídeo, han lanzado el mensaje final de "en GTA, todo vale, pero la vida real no es un juego", apelando así a la diferencia entre la ficción virtual y las consecuencias de cometer delitos en el mundo real.

El GTA VI habría vendido alrededor de 24,6 millones de copias este jueves, en su primer día, según las estimaciones de la consultora Sensor Tower. Analistas y sociólogos esperaban que este lanzamiento tuviera impacto en cuestiones como la economía o la delincuencia.

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