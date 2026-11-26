El contexto Un grupo de 50 profesores se ha encerrado durante dos horas en el Palau de la Generalitat y le ha entregado una carta a Salvador Illa, en la que piden que "ordene la convocatoria inmediata del comité de huelga".

Cientos de profesores y estudiantes han salido a las calles de Barcelona en una huelga educativa para exigir mejoras como más salarios y recursos, así como menos ratios y burocracia. Varias columnas de manifestantes se reunirán en la Plaza de Tetuán en defensa de la educación pública. Antes de la marcha, un grupo de docentes se encerró en el Palau de la Generalitat para entregar una carta al president, Salvador Illa, solicitando la convocatoria inmediata del comité de huelga. La Conselleria de Educación ha informado que el seguimiento de la huelga fue del 6,33% de la plantilla convocada. La huelga fue convocada por Ustec·Stes, CGT, Intersindical y COS.

Cientos de profesores, profesoras y estudiantes han recorrido las calles de Barcelona dentro de una huelga educativa en la que exigen "más salarios, más recursos, menos ratios y menos burocracia". Hay varias columnas en la Ciudad Condal que se juntarán en la Plaza de Tetuán en defensa de la educación pública.

Antes de iniciarse la marcha, un grupo de medio centenar de docentes se han encerrado en el Palau de la Generalitat para entregar una carta al president de la Generalitat, Salvador Illa, pidiéndole "la convocatoria inmediata del comité de huelga, con la participación de todos los sectores implicados".

Dos de los docentes, Àlex y Joana, han explicado que cuando han entrado de forma pacífica han pedido entregar la carta y que luego los han "sacado a la fuerza uno a uno", y han reclamado una respuesta de Illa, al que han afeado que no se haya reunido con el sector educativo.

"Queremos ser muy claras: esta carta es un aviso. No daremos un paso atrás ni abandonaremos nuestras reivindicaciones hasta que las demandas sean atendidas y se traduzcan en mejoras reales", reivindican.

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha cifrado en un 6,33% de la plantilla convocada el seguimiento este jueves hasta las 9.30 horas de la huelga docente en Catalunya.

Lo ha hecho en un comunicado con datos comunicados por el 41,86% de los centros con personal llamado a la huelga, que son el personal docente, el laboral y todo el que presta servicios en los centros educativos públicos, la estructura de la Conselleria, los servicios territoriales y el Consorci d'Educació de Barcelona. La huelga ha sido convocada por Ustec·Stes, CGT, Intersindical y COS.

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