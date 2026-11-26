Un grupo de personas a bordo de un cayuco llegan a puerto escoltados por Salvamento Marítimo, a 23 de noviembre de 2026, en El Hierro.

Los detalles Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Vivienda, ha sido el encargado de anunciar este envío así como el de una nueva inyección económica el próximo martes para paliar la situación en El Hierro.

Tras declarar el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (Plateca), el ministro de Política Territorial y Vivienda, Ángel Víctor Torres, confirmó el envío de entre 30 y 40 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias a El Hierro, incluyendo personal sanitario. Desde el inicio de la crisis migratoria, 10.000 personas han sido trasladadas a la península debido al aumento de cayucos. Torres destacó los recursos adicionales para afrontar la crisis y la necesidad del despliegue de Frontex en países de origen. Además, defendió la gestión del presidente Pedro Sánchez y criticó a quienes visitan El Hierro por motivos políticos.

Tras la declaración del nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (Plateca), el Ministro de Política Territorial y Vivienda, Ángel Víctor Torres, ha confirmado el envío de entre 30 y 40 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a El Hierro. Se trata de personal sanitario, fundamentalmente enfermeros y médicos como ha solicitado el Gobierno de Canarias.

Desde el inicio de la crisis, según confirma el ministro, unos 10.000 personas migrantes han sido ya trasladadas desde la isla canaria a la península en las últimas semanas al intensificarse la llegada de cayucos.

Por otro lado, respecto a las críticas de Salvamento Marítimo por la falta de medios para atender a la llega de pateras, Torres ha recordado los recursos extra aprobados para afrontar la crisis y el envío de "una nueva inyección económica" el próximo martes. Según ha explicado de "las 5 guardamares que hay en España, tres están en Canarias".

De este modo, Torres ha incidido también en la necesidad del despliegue de Frontex en los países de origen y tránsito: "En nuestro territorio es absurdo porque ese trabajo lo hace la Guardia civil, la Policía Nacional y Salvamento Marítimo pero tiene que estar en Senegal, Mauritania y Marruecos donde existen convenios".

Igualmente, también ha rechazado que por parte del Gobierno de España se haya pedido tarde el despliegue a la Unión Europea: "Hay actar y cartas oficiales por escrito en los que el Ministerio del Interior lo ha solicitado".

Por último, y en cuanto a la visita de Pedro Sánchez al muelle de la Restinga, saturado por la llegada de los migrantes, el ministro ha defendido la labor del jefe del Ejecutivo: "El presidente ha dicho claramente que ha hablado con el de Senegal y de manera diaria me traslada a mí y otros ministros cómo va la cosa, cómo se actúa y se han implementado desde el Ministerio de Defensa aviones, también guaguas, pero el problema es que el Hierro tiene 30 camas y la saturación de su hospital es muy sencilla".

Frente a esto, ha criticado a quienes van a El Hierro "porque están en campaña y van a sacarse la foto", en alusión al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo.

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