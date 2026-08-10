VÍDEO | Vero Gómez desvela cuál es la fórmula para hacer una focaccia rellena "imbatible"

La chef indica que esta fórmula se compone de solo cuatro pasos y permite elaborar un bocadillo delicioso. Para demostrarlo, además, enseña cómo elaborar una deliciosa focaccia fiorentina de prosciutto y mozzarella.

La chef Vero Gómez vuelve a Zapeando para compartir sus recetas de bocadillos, perfectas para estas vacaciones. En esta ocasión, el ingrediente clave es la focaccia, un tipo de pan italiano, que va a rellenar con embutidos.

Como señala la cocinera, existe una fórmula para elaborar una focaccia rellena "imbatible". Esta se compone de "un buen pan crujiente, un embutido o proteína potente para dar sabor, una crema o verdura y, por último, un ingrediente que le dé contraste o un toque especial".

Para demostrar la efectividad de esta fórmula, Gómez comparte una primera receta. La cocinera pone, primero, sobre la focaccia lonchas de jamón serrano. Después, aliña el calabacín con un poco de zumo de limón, aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal.

Gómez añade ese calabacín aliñado al bocadillo. Después, añade trozos de mozzarella fresca y unas rodajas de tomate aliñado. Por último, pone un poco más de sal. Los zapeadores son los encargados de catar el bocadillo.

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