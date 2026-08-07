VÍDEO | Tom Holland y Zendaya celebran su boda en la campiña inglesa: estos son todos los detalles que se conocen

La pareja se dio el sí quiero hace unos meses en una ceremonia íntima, pero han aprovechado que ya se han estrenado 'La Odisea' y 'Spider-Man: Brand New Day' para despejar su agencia y llevar a cabo una celebración.

Tom Holland y Zendaya habrían celebrado su boda en Reino Unido recientemente. La pareja, como cuenta Maya Pixelskaya, se dio el sí quiero hace unos meses, pero, aparentemente, habrían llevado a cabo una celebración como tal el pasado cuatro de agosto.

La pareja habría aprovechado para despejar sus agendas después de los estrenos de 'Spider-Man: Brand New Day' y 'La Odisea', y disfrutar con familia y amigos de un momento tan especial. El evento ha tenido lugar en la campiña inglesa, en concreto en el hotel Beaverbrook, un lujoso establecimiento situado a uno 20 kilómetros de Kingston-upon-Thames, el lugar de origen del actor.

"El alquiler del hotel ha costado 580.000 euros", explica Maya, "tiene 150 hectáreas y 56 habitaciones". "¿Veis el hotel lo grande que es? Pues la casa de Cristiano Ronaldo es más grande todavía", comenta Quique Peinado.

Por el momento, no se han publicado imágenes de la celebración ya que, como se ha publicado, "han obligado a sus invitados a dejar los móviles", expone la zapeadora.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido