Ahora

Sí, quiero

VÍDEO | Tom Holland y Zendaya celebran su boda en la campiña inglesa: estos son todos los detalles que se conocen

La pareja se dio el sí quiero hace unos meses en una ceremonia íntima, pero han aprovechado que ya se han estrenado 'La Odisea' y 'Spider-Man: Brand New Day' para despejar su agencia y llevar a cabo una celebración.

La pareja se dio el sí quiero hace unos meses en una ceremonia íntima, pero han aprovechado que ya se han estrenado 'La Odisea' y 'Spider-Man: Brand New Day' para despejar su agencia y llevar a cabo una celebración.

Tom Holland y Zendaya habrían celebrado su boda en Reino Unido recientemente. La pareja, como cuenta Maya Pixelskaya, se dio el sí quiero hace unos meses, pero, aparentemente, habrían llevado a cabo una celebración como tal el pasado cuatro de agosto.

La pareja habría aprovechado para despejar sus agendas después de los estrenos de 'Spider-Man: Brand New Day' y 'La Odisea', y disfrutar con familia y amigos de un momento tan especial. El evento ha tenido lugar en la campiña inglesa, en concreto en el hotel Beaverbrook, un lujoso establecimiento situado a uno 20 kilómetros de Kingston-upon-Thames, el lugar de origen del actor.

"El alquiler del hotel ha costado 580.000 euros", explica Maya, "tiene 150 hectáreas y 56 habitaciones". "¿Veis el hotel lo grande que es? Pues la casa de Cristiano Ronaldo es más grande todavía", comenta Quique Peinado.

Por el momento, no se han publicado imágenes de la celebración ya que, como se ha publicado, "han obligado a sus invitados a dejar los móviles", expone la zapeadora.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Comienzan los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia tras el 'no' de Meloni al ultimátum de Sánchez
  2. La Comunidad de Madrid pone a la venta el 'ático secreto' de Ayuso en Chamberí por 6,7 millones de euros
  3. La UME se incorpora a las tareas de extinción del incendio de Niebla ante "un escenario muy complicado"
  4. Puigdemont comparte imágenes exclusivas de su regreso y fuga de España en 2024 y explica cómo entró al país
  5. La escasez en las reservas de misiles de largo alcance enfadan a Donald Trump y le obligan a cambiar la dinámica en los ataques
  6. La Guardia Civil prepara un dispositivo especial con más de 24.000 efectivos por tierra, mar y aire para el eclipse solar total