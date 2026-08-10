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Lo explica Esther Gómez

No, si te pica una garrapata no la quemes: Esther Gómez te explica en este vídeo paso a paso qué hacer

Esther Gómez explica en este vídeo cómo evitar que te pique una garrapata y los pasos a seguir sin finalmente te pica. Y es que el aumento de las temperaturas y los cambios ambientales favorecen su expansión.

No, si te pica una garrapata no la quemes: Esther Gómez te explica en este vídeo paso a paso qué hacer

Esther Gómez llega al plató de Zapeando para hablar de las picaduras que podemos sufrir en verano. Por ejemplo, en este vídeo analiza todos los detalles sobre las picaduras de garrapatas, y es que "el aumento de las temperaturas y los cambios ambientales favorecen su expansión". La experta señala que "aunque solemos relacionarlas más con el verano, en realidad, podemos encontrarlas durante buena parte del año, especialmente cuando hacemos actividades en el campo o en la montaña".

Pero, ¿y si te pica una garrapata? ¿qué se hace? Gómez insiste en que "no hay que hacer nada": "No hay que echarle alcohol, ni aceite ni quemarla, lo correcto es usar unas pinzas con punta fina y sujetarla lo más cerca posible de nuestra piel". "Tiramos de forma lenta y continuada hacia arriba, sin retorcerla para que no se le rompa la cabeza", detalla la experta, que destaca que, después, "lavamos la zona con agua y jabón y la desinfectamos". Por último, "a veces se recomienda guardarla por si te da alguna reacción o algún tipo de enfermedad, tenerlas para analizarlas a tiempo".

Por último, la experta explica qué tipo de enfermedades se puede contraer por culpa de una picadura de garrapata. "La mayoría no transmite pero otras sí", explica Gómez, que detalle en este vídeo, qué enfermedades pueden transmitir.

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