La receta definitiva de Vero Gómez para hacer encurtidos caseros en casa en solo 48 horas

Una receta casera, sencilla y con pocos pasos: agua, vinagre, azúcar, sal y algo de paciencia. La chef Vero Gómez muestra en Zapeando cómo preparar encurtidos en casa de una forma rápida y fácil.

Si hay algo que triunfa entre muchos españoles son los encurtidos, un clásico que acompaña aperitivos y reuniones durante todo el año, pero que en verano se convierte en uno de los protagonistas de las mesas con amigos y familiares.

La chef Vero Gómez visita el plató de Zapeando para enseñar una receta sencilla de encurtidos caseros. "Encurtir es conservar, y esto se hace desde hace miles de años para conservar los vegetales, ¡desde Egipto!", explica la cocinera.

Para preparar esta receta solo hace falta un bote donde introducir el vegetal elegido. En este caso, Vero utiliza una cebolla cortada, que mezcla con una solución a partes iguales de agua y vinagre: 150 mililitros de cada uno. A la mezcla añade una cucharada de azúcar y otra de sal, creando así la base del encurtido.

La chef también aclara que no todos los alimentos son aptos para esta técnica, aunque existen preparaciones similares. "El escabeche sería una especie de encurtido con vinagre", señala.

Para darle más sabor, se pueden añadir diferentes ingredientes aromáticos como semillas de cilantro, pimienta o laurel. Una vez preparado y cerrado el bote, solo hay que esperar entre 24 y 48 horas para disfrutar del resultado.

Estos encurtidos pueden conservarse hasta un mes en la nevera siempre que permanezcan bien tapados.