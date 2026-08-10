Qué hacer tras una picadura de medusa: "Hay que lavarla con agua de mar, el agua dulce libera más veneno"

¿Qué es lo primero que hay que hacer si nos pica una medusa? Esther Gómez da todos los detalles en este vídeo de Zapeando y desmonta mitos: "Ni el pis ni el amoniaco han demostrado tener evidencia científica".

La enfermera Esther Gómez da en este vídeo de Zapeando todas las claves de las picaduras de medusas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer si nos pica una medusa? "Lo primero es salir del agua, para evitar cualquier accidente, y lavar la picadura con agua del mar", explica la experta en el plato, donde insiste en que debe ser "agua de mar y no agua dulce" porque "el agua dulce rompe las células que tenemos libres y liberan más veneno".

Además, "si vemos restos de los tentáculos los retiramos con unas pinzas o con un objeto rígido, sin tocarlos con la mano", detalla Esther Gómez, que explica que "sirve mucho la típica tarjeta de crédito que llevamos en la cartera". Por último, destaca que "después hay que aplicar frío, nunca directo, durante unos 15 o 20 minutos". Por último, la enfermera explica los remedios clásicos que no deben usarse, como aplicar pis: "Son mitos que siguen circulando, pero ni el pis ni el amoniaco han demostrado tener evidencia científica y, además, pueden empeorar la lesión".

Pero, ¿y el vinagre? Con él hay un detalle curioso que explica la experta en el vídeo principal de esta noticia, donde Miki Nadal e Irene Junquera recuerdan el dolor que sufrieron cuando les picó una.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.