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VÍDEO | Miki Nadal hace un importante anuncio en Zapeando: "Como veo que estas cosas se anuncian en televisión..."
El zapeador aprovecha el anuncio que ha hecho un presentador de informativos de Brasil. El periodista brasileño ha contado que va a volver a ser padre, mostrando una ecografía de su bebé.
Un presentador de las noticias de una televisión de Brasil ha decidido anunciar, en pleno directo, que va a ser padre. Lo ha hecho mostrando una ecografía de su bebé. "Este es mi regalo del Día del Padre", anuncia.
El periodista señala que todavía no sabe si es niño o niña, pero está muy feliz por ser papá de nuevo. "Mientras sea la ecografía del bebé todo irá bien, esperemos que no se venga arriba y luego ponga el vídeo del parto", comenta Mónica Cruz.
Miki Nadal aprovecha el anuncio de este presentador para dar él mismo otra exclusiva. "No os quería decir nada, pero como veo que estas cosas se anuncian en televisión", comienza, "queremos daros una primicia".
El presentador de Zapeando señala que tiene tres niñas y, añade: "¡No voy a ser padre!". Todos sus compañeros le dan la enhorabuena. "Después de tres niñas el cuerpo que se me ha quedado...", concluye.
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