VÍDEO | Trump conversa con uno de los pavos que ha indultado por Acción de Gracias: "Es el primer ser vivo que le entiende"

Es tradición que el presidente de Estados Unidos indulte a dos pavos antes de celebrar Acción de Gracias para que estos eviten convertirse en la cena de esa festividad. En esta ocasión, Trump ha indultado a Gobble y Waddle.

Este jueves se celebra Acción de Gracias en Estados Unidos. Es habitual que las familias se unan y coman un pavo asado, acompañado por puré de patatas, salsa de arándanos o verduras, entre otras preparaciones. Además, también es tradicional que el presidente de EEUU indulte a dos de estas aves.

Como señala Quique Peinado, "los pavos se libran de ser la cena". Como indica el zapeador, este hecho ha propiciado una conversación entre Donald Trump y uno de los pavos indultados, llamado Gobble.

Como se puede ver en las imágenes, Trump le dice a Gobble: "Esto es muy importante. Por la presente, queda usted indultado incondicionalmente". Tras sus palabras, todo el mundo aplaude al dirigente estadounidense que, después, toca tímidamente al ave.

"Creo que tu amiguito, Dani, le ha perdonado porque es el primer ser vivo que le entiende", afirma Isabel Forner. "Es verdad que la evolución de los dinosaurios ha sido un poco humillante", añade Maya Pixelskaya.

