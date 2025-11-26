VÍDEO | Juan Sanguino habla del "círculo íntimo" de Rosalía y de su nueva amiga Loli Bahía: "Ya se sabe que entre folclóricas..."

En su repaso a la prensa rosa de esa semana, Juan Sanguino se detiene en la noticia de 'Lecturas' sobre el "círculo íntimo" de Rosalía y su relación con Loli Bahía, una modelo de origen argelino de 22 años que habría tenido peso en su disco 'Lux'.

Como cada semana, Juan Sanguino hace su repaso semanal de la prensa rosa. En el vídeo sobre estas líneas, analiza la portada de la revista 'Lecturas', que habla sobre el "círculo íntimo de Rosalía".

Según Sanguino, este "círculo" estaría formado por la hermana y la madre de la cantante, Pilar, que trabajaba como subdirectora comercial de una fábrica de metal y lo dejó para dedicarse a gestionar la carrera de su hija. De hecho, es la única administradora de 'Motomami S.L.', una empresa que según la revista facturó 12 millones de euros en 2023.

Además, 'Lecturas' apunta que la cantante contaría con otro gran apoyo fuera del entorno familiar, una amiga con la que comparte su pasión por la música y la moda y que habría tenido un papel fundamental en la creación de su nuevo disco, 'Lux'.

Esta amiga sería Loli Bahía, una modelo de 22 años de origen argelino que empezó a estudiar música clásica a los 5 años y que fue descubierta por Louis Vuitton cuando estaba en un internado.

Sanguino apunta que la revista "no se quiere pillar los dedos" al hablar de la relación entre ambas y se limita a decir que Bahía y Rosalía se conocieron en los desfiles de París, la ha acompañado en su visita a Madrid y le ha ayudado con el árabe en su canción 'La yugular'.

Todo esto llega después de que Rosalía asegurara que está en celibato voluntario, lo que Sanguino no ve "incompatible con tener una relación romántica". En cualquier caso, apunta que "Rosalía es folclórica, Loli Bahía no puede ser más nombre de folclórica y ya se sabe que entre folclóricas...".

